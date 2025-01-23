UTTS KAYIT TAKVİMİ: Son gün belli oldu! Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) son kayıt günü ne zaman, zorunlu mu?

ARAÇLARDA UTTS KULLANIMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Araçlarda UTTSS (Ulusal Akaryakıt Takip Sistemi) kullanımı için belirlenen süreler güncellendi. Akaryakıt taşıt sahipleri ve akaryakıt istasyonu işletmecilerinin, gerekli donanımları taktırarak sisteme kaydolma zorunluluğu, 31 Aralık 2024 tarihine kadar uygulanmak üzere belirlenmişti. Ancak Resmi Gazete'de yayımlanan yeni UTTS Tebliği ile son kayıt tarihi 31 Ocak 2025'e ertelendi.

Donanım fiyatları, yıl sonu ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) artış oranına göre güncellenecek. Bu nedenle, 31 Aralık 2024 tarihine kadar sisteme kayıt olan kullanıcılar, 2024 yılına ait fiyatlardan faydalanabilecek.