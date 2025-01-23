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UTTS KAYIT TAKVİMİ: Son gün belli oldu! Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) son kayıt günü ne zaman, zorunlu mu?
Giriş Tarihi: 23.01.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
11:48
UTTS KAYIT TAKVİMİ: Son gün belli oldu! Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) son kayıt günü ne zaman, zorunlu mu?
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek ve akaryakıt sektöründe adil rekabeti sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Başvuru süreci hızla devam ederken, bireysel araçların sisteme kayıt olma zorunluluğu bulunmamakla birlikte, ticari araçların kaydının yapılması gerektiği belirtildi. Peki, UTTSS başvuru süresi ne zaman sona erecek, hangi tarihte sona eriyor?