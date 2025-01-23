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Haberler Yaşam UTTS KAYIT TAKVİMİ: Son gün belli oldu! Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) son kayıt günü ne zaman, zorunlu mu?
Giriş Tarihi: 23.01.2025 11:48 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 11:48

UTTS KAYIT TAKVİMİ: Son gün belli oldu! Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) son kayıt günü ne zaman, zorunlu mu?

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek ve akaryakıt sektöründe adil rekabeti sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Başvuru süreci hızla devam ederken, bireysel araçların sisteme kayıt olma zorunluluğu bulunmamakla birlikte, ticari araçların kaydının yapılması gerektiği belirtildi. Peki, UTTSS başvuru süresi ne zaman sona erecek, hangi tarihte sona eriyor?

UTTS KAYIT TAKVİMİ: Son gün belli oldu! Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi UTTS son kayıt günü ne zaman, zorunlu mu?

Araç sahiplerinin yakından izlediği Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) geçiş süreci, yapılan yeni düzenlemelerle uzatıldı. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacı güden bu sistem yalnızca ticari araçları kapsıyor, bu nedenle bireysel araç sahiplerinin kayıt yaptırmasına gerek bulunmuyor. Peki, UTTS'ye kayıt için belirlenen son başvuru tarihi nedir? İşte, ayrıntılar...

UTTS KAYIT TAKVİMİ: Son gün belli oldu! Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi UTTS son kayıt günü ne zaman, zorunlu mu?

ULUSAL TAŞIT TANIMA SİSTEMİ (UTTS) NEDİR?

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), akaryakıt sektöründe rekabetin adil bir şekilde sağlanması ve kayıt dışı ekonomiyle etkili mücadele edilmesi amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir. Bu sistem, akaryakıt istasyonlarında bulunan pompaların ödeme kaydedici cihazlarına taşıt plakalarının manuel olarak girilmesinin önüne geçerek, plakaların otomatik bir şekilde sisteme aktarılmasını sağlar. Böylece, işlemler daha hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilir.

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UTTS KAYIT TAKVİMİ: Son gün belli oldu! Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi UTTS son kayıt günü ne zaman, zorunlu mu?

ARAÇLARDA UTTS KULLANIMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Araçlarda UTTSS (Ulusal Akaryakıt Takip Sistemi) kullanımı için belirlenen süreler güncellendi. Akaryakıt taşıt sahipleri ve akaryakıt istasyonu işletmecilerinin, gerekli donanımları taktırarak sisteme kaydolma zorunluluğu, 31 Aralık 2024 tarihine kadar uygulanmak üzere belirlenmişti. Ancak Resmi Gazete'de yayımlanan yeni UTTS Tebliği ile son kayıt tarihi 31 Ocak 2025'e ertelendi.

Donanım fiyatları, yıl sonu ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) artış oranına göre güncellenecek. Bu nedenle, 31 Aralık 2024 tarihine kadar sisteme kayıt olan kullanıcılar, 2024 yılına ait fiyatlardan faydalanabilecek.

UTTS KAYIT TAKVİMİ: Son gün belli oldu! Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi UTTS son kayıt günü ne zaman, zorunlu mu?

BİREYSEL ARAÇLARDA ZORUNLU MU?

Yeni düzenlemeye göre, bireysel araçlar için Taşıt Tanıma Birimi (TTB) taktırma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, 31 Aralık 2024'e kadar kayıt yaptıranlar, 2024 yılı fiyatlarıyla ödeme yapma avantajına sahip olacaklar. Montaj işlemleri 30 Nisan 2025'e kadar tamamlanabilir ve bu tarihe kadar UTTS üzerinden yapılmayan akaryakıt giderleri vergi indiriminde kullanılmaya devam edilecektir. 1-31 Ocak 2025 tarihleri arasında kayıt yaptıranlar ise 2025 yılı fiyatlarıyla ödeme yapacaklardır. Bu kişiler de montaj işlemlerini 30 Nisan 2025'e kadar tamamlayabilir ve aynı şekilde vergi indirimlerinden faydalanabilirler.

Mevcut bireysel araçlarda TTB taktırma yükümlülüğü yoktur. Ancak, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren trafiğe çıkacak sıfır araçlarda, piyasaya sürenler veya ithalatçı/üretici firmalar tarafından TTB montajı zorunlu olacaktır. Bu araçların plaka veya sahip değişikliği durumunda TTB değişimi gerekmemektedir.

UTTS KAYIT TAKVİMİ: Son gün belli oldu! Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi UTTS son kayıt günü ne zaman, zorunlu mu?

SIFIR ARAÇLAR İÇİN ZORUNLULUK

1 Temmuz 2025'ten itibaren trafiğe çıkacak sıfır araçlar, ithalatçı veya üreticileri tarafından TTB'li olarak piyasaya sürülecek. Mevcut taşıt tanıma sistemlerindeki taşınabilir cihazlar TTB ile değiştirilecek. Böylece, standartlaşma sağlanacak ve usulsüzlük önlenecek. TTB sayesinde farklı akaryakıt şirketlerinden yakıt alımı mümkün olacak. Kapsamdaki araçların bireysel kullanıcılara devrinde yeni cihaz almak zorunda kalınmayacak.

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