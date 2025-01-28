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UTTS KAYIT TAKVİMİ: Son gün belli oldu! Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) son kayıt günü ne zaman, zorunlu mu?
Giriş Tarihi: 28.01.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
10:03
UTTS KAYIT TAKVİMİ: Son gün belli oldu! Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) son kayıt günü ne zaman, zorunlu mu?
Akaryakıt sektöründe adil rekabeti teşvik etmek ve kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi güçlendirmek amacıyla oluşturulan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) başvuru süreci sona ermek üzere. Bu sistem yalnızca ticari araçları kapsadığı için, bireysel araç sahiplerinin kayıt yaptırmasına gerek bulunmuyor. Ticari araç sahiplerinin sisteme kaydolması gerektiği önemle vurgulanırken, başvuru tarihleri ise arama motorlarında mercek altına alındı. Peki, UTTS başvuruları ne zaman bitecek, zorunlu mu, nereden ve nasıl yapılır?