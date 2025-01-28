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Haberler Yaşam UTTS KAYIT TAKVİMİ: Son gün belli oldu! Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) son kayıt günü ne zaman, zorunlu mu?
Giriş Tarihi: 28.01.2025 10:03 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 10:03

UTTS KAYIT TAKVİMİ: Son gün belli oldu! Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) son kayıt günü ne zaman, zorunlu mu?

Akaryakıt sektöründe adil rekabeti teşvik etmek ve kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi güçlendirmek amacıyla oluşturulan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) başvuru süreci sona ermek üzere. Bu sistem yalnızca ticari araçları kapsadığı için, bireysel araç sahiplerinin kayıt yaptırmasına gerek bulunmuyor. Ticari araç sahiplerinin sisteme kaydolması gerektiği önemle vurgulanırken, başvuru tarihleri ise arama motorlarında mercek altına alındı. Peki, UTTS başvuruları ne zaman bitecek, zorunlu mu, nereden ve nasıl yapılır?

UTTS KAYIT TAKVİMİ: Son gün belli oldu! Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi UTTS son kayıt günü ne zaman, zorunlu mu?

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) başvuruları devam ediyor. Ticari araçları kapsayan bu sistem, kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacı ile başlatılırken bireysel araç sahiplerinin kayıt zorunluluğu bulunmadığı ifade edildi. Yapılan yeni düzenlemelerle başvuru süresi uzatılırken hala başvuru işlemlerini gerçekleştirmemiş olanlar başvuru takvimi ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, UTTS'ye kayıt için belirlenen son başvuru tarihi ne zaman, nereden ve nasıl başvurulur? İşte, detaylar..

UTTS KAYIT TAKVİMİ: Son gün belli oldu! Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi UTTS son kayıt günü ne zaman, zorunlu mu?

ULUSAL TAŞIT TANIMA SİSTEMİ (UTTS) NEDİR?

Akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla istasyonlarda akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlara taşıt plaka bilgilerinin elle girişini önleyerek otomatik olarak aktarılmasını sağlayan sistemdir.

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UTTS KAYIT TAKVİMİ: Son gün belli oldu! Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi UTTS son kayıt günü ne zaman, zorunlu mu?

UTTS KULLANIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Araçlarda UTTSS (Ulusal Akaryakıt Takip Sistemi) kullanımı için belirlenen süreler güncellendi. Akaryakıt taşıt sahipleri ve akaryakıt istasyonu işletmecilerinin, gerekli donanımları taktırarak sisteme kaydolma zorunluluğu, 31 Aralık 2024 tarihine kadar uygulanmak üzere belirlenmişti. Ancak Resmi Gazete'de yayımlanan yeni UTTS Tebliği ile son kayıt tarihi 31 Ocak 2025'e ertelendi.

Donanım fiyatları, yıl sonu ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) artış oranına göre güncellenecek. Bu nedenle, 31 Aralık 2024 tarihine kadar sisteme kayıt olan kullanıcılar, 2024 yılına ait fiyatlardan faydalanabilecek.

UTTS KAYIT TAKVİMİ: Son gün belli oldu! Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi UTTS son kayıt günü ne zaman, zorunlu mu?

BİREYSEL ARAÇLARDA ZORUNLU MU?

Yeni düzenlemeye göre, bireysel araçlar için Taşıt Tanıma Birimi (TTB) taktırma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, 31 Aralık 2024'e kadar kayıt yaptıranlar, 2024 yılı fiyatlarıyla ödeme yapma avantajına sahip olacaklar. Montaj işlemleri 30 Nisan 2025'e kadar tamamlanabilir ve bu tarihe kadar UTTS üzerinden yapılmayan akaryakıt giderleri vergi indiriminde kullanılmaya devam edilecektir. 1-31 Ocak 2025 tarihleri arasında kayıt yaptıranlar ise 2025 yılı fiyatlarıyla ödeme yapacaklardır. Bu kişiler de montaj işlemlerini 30 Nisan 2025'e kadar tamamlayabilir ve aynı şekilde vergi indirimlerinden faydalanabilirler.

UTTS KAYIT TAKVİMİ: Son gün belli oldu! Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi UTTS son kayıt günü ne zaman, zorunlu mu?

SIFIR ARAÇLAR İÇİN ZORUNLULUK

1 Temmuz 2025'ten itibaren trafiğe çıkacak sıfır araçlar, ithalatçı veya üreticileri tarafından TTB'li olarak piyasaya sürülecek. Mevcut taşıt tanıma sistemlerindeki taşınabilir cihazlar TTB ile değiştirilecek. Böylece, standartlaşma sağlanacak ve usulsüzlük önlenecek. TTB sayesinde farklı akaryakıt şirketlerinden yakıt alımı mümkün olacak. Kapsamdaki araçların bireysel kullanıcılara devrinde yeni cihaz almak zorunda kalınmayacak.

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