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Uyuşturucu sevkiyatını böyle gizlemeye çalıştılar! Zehir tacirlerinden akılalmaz oyun
Giriş Tarihi: 06.01.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025
09:41
Uyuşturucu sevkiyatını böyle gizlemeye çalıştılar! Zehir tacirlerinden akılalmaz oyun
Uyuşturucu sevkiyatını ticari taksiyle gizlemeye çalışan zanlılar, Ankara Emniyeti'nin kurduğu akıl dolu operasyon ağına takıldı. Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) ve yunus polislerinin nefes kesen takibi, zehir tacirlerinin tüm planlarını altüst etti.