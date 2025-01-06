Uyuşturucu sevkiyatını böyle gizlemeye çalıştılar! Zehir tacirlerinden akılalmaz oyun

GÖZCÜ POLİSİN STRATEJİK HAMLESİ

Zanlıların delilleri yok etmeye çalışacağını fark eden gözcü polis ekipleri, uygulama öncesi bölgeye yerleştirilmişti. Atılan uyuşturucu ve hassas terazi, gözcülerin dikkati sayesinde anında tespit edilerek toplandı. Bu hamle, zanlıların kaçış planlarını boşa çıkardı.

DELİLLER POLİSİN ELİNDE

Polisin hızlı ve koordineli müdahalesiyle şüpheliler yakalanırken, taksiden atılan deliller de titizlikle toplandı. Atılan uyuşturucu madde ve hassas terazi, polis tarafından anında tespit edilerek ele geçirildi.