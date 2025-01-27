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UZAK ŞEHİR 11. YENİ BÖLÜM İZLE KANAL D | Uzak Şehir son bölüm izle, kesintisiz, HD!
Giriş Tarihi: 27.01.2025 18:39
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
18:39
UZAK ŞEHİR 11. YENİ BÖLÜM İZLE KANAL D | Uzak Şehir son bölüm izle, kesintisiz, HD!
Kanal D ekranlarının sevilen yapımı Uzak Şehir 11. bölümüyle gündemde. Son bölümünde izleyicilerde heyecan yaratan sahnelere yer veren yapımın yeni bölümü için heyecan dorukta. Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun ve Müfit Kayacan gibi başarılı isimlerin yer aldığı Uzak Şehir 11. bölümüyle 27 Ocak 2025 Pazartesi günü yayında. İşte, Kanal D Uzak Şehir son bölüm izle ekranı!