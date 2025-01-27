UZAK ŞEHİR 11. YENİ BÖLÜM İZLE KANAL D | Uzak Şehir son bölüm izle, kesintisiz, HD!

UZAK ŞEHİR 11. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Boran'ın vasiyetini öğrenen Alya içindeki acıyla başa çıkamayıp öfkesini Boran'a ve Cihan'a yöneltir. Cihan Alya'nın isyanını dizginlemek için elinden geleni yapsa da Alya'yı sakinleştirmek kolay olmaz. Alya Boran'ın yaptığını bir ihanet olarak görür ve artık ona eskisi gibi bakamayacağını anlar.