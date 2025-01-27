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Haberler Yaşam UZAK ŞEHİR 11. YENİ BÖLÜM İZLE KANAL D | Uzak Şehir son bölüm izle, kesintisiz, HD!
Giriş Tarihi: 27.01.2025 18:39 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 18:39

UZAK ŞEHİR 11. YENİ BÖLÜM İZLE KANAL D | Uzak Şehir son bölüm izle, kesintisiz, HD!

Kanal D ekranlarının sevilen yapımı Uzak Şehir 11. bölümüyle gündemde. Son bölümünde izleyicilerde heyecan yaratan sahnelere yer veren yapımın yeni bölümü için heyecan dorukta. Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun ve Müfit Kayacan gibi başarılı isimlerin yer aldığı Uzak Şehir 11. bölümüyle 27 Ocak 2025 Pazartesi günü yayında. İşte, Kanal D Uzak Şehir son bölüm izle ekranı!

UZAK ŞEHİR 11. YENİ BÖLÜM İZLE KANAL D | Uzak Şehir son bölüm izle, kesintisiz, HD!

Oyuncu kadrosu, hikayesi ve mekanları ile adından söz ettiren dizi Uzak Şehir 11. bölüm izle ekranı Kanal D ekranıyla araştırılıyor. Bu haftaki bölümde "Boran'ın vasiyetini öğrenen Alya içindeki acıyla başa çıkamayıp öfkesini Boran'a ve Cihan'a yöneltecek." İşte, Uzak Şehir 11. bölüm izle ekranı!

UZAK ŞEHİR 11. YENİ BÖLÜM İZLE KANAL D | Uzak Şehir son bölüm izle, kesintisiz, HD!

UZAK ŞEHİR 11. BÖLÜM İZLE

Oyuncu kadrosu, hikayesi ve mekanları ile adından söz ettiren dizi Uzak Şehir, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Yapımını AyNa Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor.

Merakla beklenen dizinin yeni bölümünü aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz;

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir/bolumler

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UZAK ŞEHİR 11. YENİ BÖLÜM İZLE KANAL D | Uzak Şehir son bölüm izle, kesintisiz, HD!

UZAK ŞEHİR 11. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Boran'ın vasiyetini öğrenen Alya içindeki acıyla başa çıkamayıp öfkesini Boran'a ve Cihan'a yöneltir. Cihan Alya'nın isyanını dizginlemek için elinden geleni yapsa da Alya'yı sakinleştirmek kolay olmaz. Alya Boran'ın yaptığını bir ihanet olarak görür ve artık ona eskisi gibi bakamayacağını anlar.

UZAK ŞEHİR 11. YENİ BÖLÜM İZLE KANAL D | Uzak Şehir son bölüm izle, kesintisiz, HD!

Nare, Şahin tarafından bir kere daha kör kuyuya atılınca içindeki aşkını sorgulamaya başlar. Şahin'in kaçmak için Nare'nin yanına gelmediğini öğrenen Sadakat duruma el koyar ve Nare ile Şahin'in kaderini yeniden belirler. Albora ailesinin zor zamanlar geçirdiği günlerde Cihan Deniz'in doğum gününün olması herkese bir nebze moral olur.

UZAK ŞEHİR 11. YENİ BÖLÜM İZLE KANAL D | Uzak Şehir son bölüm izle, kesintisiz, HD!

Cihan'ın yeğeni için yaptığı sürpriz Alya'nın ilk defa kalbini sızlatır. Alya'yla Cihan'ın ilişkisinde değişen dengeleri ikisi de görmezden gelse de bunu dile döken ilk kişi Nare olur. Nare'nin Cihan'la yaptığı konuşma Cihan'ın kaçmaya çalıştığı gerçeği midir yoksa olmasından korktuğu geleceği midir?

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