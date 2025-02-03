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UZAK ŞEHİR 12. BÖLÜM İZLE KESİNTİSİZ! Kanal D canlı yayın ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle full HD, kesintisiz
Giriş Tarihi: 03.02.2025 21:06
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
21:06
UZAK ŞEHİR 12. BÖLÜM İZLE KESİNTİSİZ! Kanal D canlı yayın ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle full HD, kesintisiz
Uzak Şehir yeni bölümü ile ekrana geliyor. Yapımını AyNa Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Diziseverler Uzak Şehir 6. bölüm izle için Kanal D ekranlarına döndü. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı yapımın3 Şubat 2025 tarihli yeni bölümde Sadakat 'in Ecmel'i öldürmeye teşebbüs etmesiyle Şahin büyük bir öfkeyle Cihanlara saldırır. İşte, Uzak Şehir son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri...