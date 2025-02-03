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Haberler Yaşam UZAK ŞEHİR 12. BÖLÜM İZLE KESİNTİSİZ! Kanal D canlı yayın ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle full HD, kesintisiz
Giriş Tarihi: 03.02.2025 21:06 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 21:06

UZAK ŞEHİR 12. BÖLÜM İZLE KESİNTİSİZ! Kanal D canlı yayın ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle full HD, kesintisiz

Uzak Şehir yeni bölümü ile ekrana geliyor. Yapımını AyNa Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Diziseverler Uzak Şehir 6. bölüm izle için Kanal D ekranlarına döndü. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı yapımın3 Şubat 2025 tarihli yeni bölümde Sadakat 'in Ecmel'i öldürmeye teşebbüs etmesiyle Şahin büyük bir öfkeyle Cihanlara saldırır. İşte, Uzak Şehir son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri...

UZAK ŞEHİR 12. BÖLÜM İZLE KESİNTİSİZ! Kanal D canlı yayın ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle full HD, kesintisiz

Uzak Şehir, pazartesi akşamları yeni bölümleri ile Kanal D'de ekrana geliyor. Sevilen dizisinin bu haftaki bölümünde Kaya'nın davasında artık sona gelinir. Mahkemede beklenmedik bir tanığın ortaya çıkaracağı delil davanın seyrini değiştirir. Uzak Şehir 12. bölüm izle ekranı araştırılıyor. Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal yer aldığı dizide Alya Albora ve Cihan Albora arasındaki gelişmeler merakla takip ediliyor. İşte, Uzak Şehir son bölüm izle tek parça, full HD, donmadan, kesintisiz...

UZAK ŞEHİR 12. BÖLÜM İZLE KESİNTİSİZ! Kanal D canlı yayın ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle full HD, kesintisiz

UZAK ŞEHİR 12. BÖLÜM İZLE

3 Şubat 2025 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir

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UZAK ŞEHİR 12. BÖLÜM İZLE KESİNTİSİZ! Kanal D canlı yayın ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle full HD, kesintisiz

UZAK ŞEHİR 12. BÖLÜM KONUSU

Sadakat 'in Ecmel'i öldürmeye teşebbüs etmesiyle Şahin büyük bir öfkeyle Cihanlara saldırır. Cihan'ın ise Ecmel'e olan nefretinin başka bir boyut kazandığını gören Nare bu duruma anlam veremezken ağabeyinin geldiği noktadan da korkmaya başlar ve içindeki tüm acıyı Sadakat'e yöneltir.

UZAK ŞEHİR 12. BÖLÜM İZLE KESİNTİSİZ! Kanal D canlı yayın ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle full HD, kesintisiz

Nare annesine karşı öfkeyle hareket ederken yaptığı akıl almaz saldırıyla kendi sınırlarının ötesine geçer. Kaya'nın davasında artık sona gelinirken, mahkemede beklenmedik bir tanığın ortaya çıkaracağı delil davanın seyrini değiştirir.Cihan, Zeynep'i evden göndermek için onun yararına olacak kararı alır.

UZAK ŞEHİR 12. BÖLÜM İZLE KESİNTİSİZ! Kanal D canlı yayın ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle full HD, kesintisiz

Zeynep'in gideceği yolu Albora ailesinden kaçmak için fırsat gören Alya, bu durumu değerlendirir. Alya'nın gideceğini gören Cihan ise bu sefer onun kararına karışmaz ve Alya ilk defa planladığı gibi havaalanına ulaşır.

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