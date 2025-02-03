UZAK ŞEHİR 12. BÖLÜM İZLE KESİNTİSİZ! Kanal D canlı yayın ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle full HD, kesintisiz

UZAK ŞEHİR 12. BÖLÜM KONUSU

Sadakat 'in Ecmel'i öldürmeye teşebbüs etmesiyle Şahin büyük bir öfkeyle Cihanlara saldırır. Cihan'ın ise Ecmel'e olan nefretinin başka bir boyut kazandığını gören Nare bu duruma anlam veremezken ağabeyinin geldiği noktadan da korkmaya başlar ve içindeki tüm acıyı Sadakat'e yöneltir.