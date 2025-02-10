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Haberler Yaşam UZAK ŞEHİR 13. BÖLÜM İZLE: 10 Şubat Kanal D ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm HD izle ekranı
Giriş Tarihi: 10.02.2025 17:53 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 17:53

UZAK ŞEHİR 13. BÖLÜM İZLE: 10 Şubat Kanal D ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm HD izle ekranı

Kanal D'nin Mardin'de çekilen sevilen dizisi Uzak Şehir, bu akşam izleyicilerini yine ekran başına kilitleyecek. Heyecan dolu yeni bölümde, dışarı çıkmaya hazırlanan Alya, Cihan'ın müdahalesiyle karşılaşınca ikili arasında eğlenceli ama gerilimli anlar yaşanıyor. Alya'nın Mine'nin evine gittiğini öğrenen Cihan, öfkesine hakim olamıyor ve olaylar giderek karmaşık bir hal alıyor. Uzak Şehir 13. bölümüyle 10 Şubat 2025 Pazartesi akşamı Kanal D'de izleyicilerle buluşacak. İşte, dizisinin yeni bölümünü izleme ekranı haberin devamında...

UZAK ŞEHİR 13. BÖLÜM İZLE: 10 Şubat Kanal D ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm HD izle ekranı

Etkileyici hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu ve benzersiz atmosferiyle dikkat çeken Uzak Şehir, 13. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. AyNa Yapım imzasını taşıyan dizinin senaryosunu Gülizar Irmak yazarken, yönetmenliğini ise Ahmet Katıksız üstleniyor. Her bölümüyle heyecan dozunu artıran yapım, yeni bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. İşte, Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir'in yeni bölümünü izleme linki haberin devamında...

UZAK ŞEHİR 13. BÖLÜM İZLE: 10 Şubat Kanal D ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm HD izle ekranı

UZAK ŞEHİR 13. BÖLÜM İZLE

10 Şubat 2025 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir

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UZAK ŞEHİR 13. BÖLÜM İZLE: 10 Şubat Kanal D ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm HD izle ekranı

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Alya'nın Albora topraklarından kaçıp gidememesi Cihan'ın ise onu gördüğü halde durdurmaması aralarında sonu gelmeyen soruların başlangıcı olur. İkisinin de aralarındaki bağın giderek derinleşmesi içlerinde huzursuzluğa yol açarken Alya'nın gitmediğini gören Mine ise Cihan'la Alya'nın birbirlerine yaklaşmasından korkup bunu engellemek için kendince bir plan yapar. Ecmel Kaya'yla Zerrin'i ayırmak için Mahmut'la iş birliği yapar. Nare Zerrin'in kendi gibi bir geleceği olmasın diye Şahin'den yardım isterken Ecmel'e karşı öfkesinden dolayı Şahin'e de çok ağır konuşur..

UZAK ŞEHİR 13. BÖLÜM İZLE: 10 Şubat Kanal D ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm HD izle ekranı

UZAK ŞEHİR KONUSU NEDİR?

Kanada'da ailesiyle mutlu bir yaşam süren Alya'nın hayatı, kocası Boran'ın ani ölümüyle altüst olur. Eşinin vasiyeti üzerine onu doğduğu topraklara defnetmek için Mardin'e getirmesi, Alya'yı dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkarır. Kocası Boran'a karşı son görevini yerine getirdikten sonra çocuğuyla Kanada'ya dönmek isteyen Alya, töre ve geleneklerin kanun yerine geçtiği Albora ailesinin acımasız yüzüyle karşılaşır. Aile oğlunu kendisine vermez. Oğluyla kaçmak için yaptığı hamle onu ve çocuğunu büyük bir tehlikeye atarak ebedi savaşın ateşini de yakar.

UZAK ŞEHİR 13. BÖLÜM İZLE: 10 Şubat Kanal D ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm HD izle ekranı

UZAK ŞEHİR OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi isimler yer alıyor.

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