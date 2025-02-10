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UZAK ŞEHİR 13. BÖLÜM İZLE: 10 Şubat Kanal D ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm HD izle ekranı
Giriş Tarihi: 10.02.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
17:53
UZAK ŞEHİR 13. BÖLÜM İZLE: 10 Şubat Kanal D ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm HD izle ekranı
Kanal D'nin Mardin'de çekilen sevilen dizisi Uzak Şehir, bu akşam izleyicilerini yine ekran başına kilitleyecek. Heyecan dolu yeni bölümde, dışarı çıkmaya hazırlanan Alya, Cihan'ın müdahalesiyle karşılaşınca ikili arasında eğlenceli ama gerilimli anlar yaşanıyor. Alya'nın Mine'nin evine gittiğini öğrenen Cihan, öfkesine hakim olamıyor ve olaylar giderek karmaşık bir hal alıyor. Uzak Şehir 13. bölümüyle 10 Şubat 2025 Pazartesi akşamı Kanal D'de izleyicilerle buluşacak. İşte, dizisinin yeni bölümünü izleme ekranı haberin devamında...