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Haberler Yaşam UZAK ŞEHİR 14.BÖLÜM BEKLENİYOR: Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm izle bilgisi
Giriş Tarihi: 17.02.2025 18:55 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 18:55

UZAK ŞEHİR 14.BÖLÜM BEKLENİYOR: Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm izle bilgisi

Kanal D'nin yeni dizisi Uzak Şehir 14. bölüm için ekran başında heyecan dorukta. Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı dizinin bu bölümünde, Cihan ve Alya arasında yakınlaşma başlarken Alya Cihan ve Mine'nin konuşmalarına şahit olur. Peki bundan sonra ne olacak? Ahmet Katıksız'ın yönetmenliğini üstlendiği dizinin 17 Şubat 2025 tarihli yeni bölümü büyük merakla bekleniyor. İşte Uzak Şehir son bölüm izle bilgisi, tek parça

UZAK ŞEHİR 14.BÖLÜM BEKLENİYOR: Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm izle bilgisi

Kanal D ekranlarında her pazartesi akşamı yayınlanan Uzak Şehir 14. bölüm izleme ekranı için araştırmalar hız kazandı. Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı dizinin bu haftaki bölümünde izleyicileri gerilim dolu anlar bekliyor. Seyirciler, Alya'nın Cihan ve Mine arasındaki konuşmaları duyup duymadığını büyük bir merakla bekliyor. İşte Uzak Şehir son bölüm, tek parça, full HD ve kesintisiz izle bilgisi

UZAK ŞEHİR 14.BÖLÜM BEKLENİYOR: Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm izle bilgisi

UZAK ŞEHİR 14. BÖLÜM İZLE BİLGİSİ

17 Şubat 2025 tarihli yeni bölümü bu akşam 21.00'da ekranlara geliyor. Dizinin son bölümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir

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UZAK ŞEHİR 14.BÖLÜM BEKLENİYOR: Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm izle bilgisi

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM ÖZETİ

Alya'yla Cihan gitgide birbirlerine yaklaştıklarını kabul etmeseler de içlerinde yükselen kıskançlık duygusunu kontrol etmek ikisi içinde gittikçe zorlaşır. Alya Mine'den kuşkulanmaktan kendini alıkoyamaz. Şahin, Ecmel'in etkisinin altında kalıp hakkı olanı almak için savaş açmaya karar verir.

UZAK ŞEHİR 14.BÖLÜM BEKLENİYOR: Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm izle bilgisi

Aşiret reisleriyle gizlice görüştüğü toplantının sonunda aldığı karar Cihan'ın Albora'daki hakimiyetini sarsacak güçtedir. Ecmel tekrar güçlenebilmek için Mahmut'la kızı Zerrin üzerinden anlaşma yapar. Zerrin'in Sedat'la evleneceğini öğrenen Kaya ise bu düğünü engellemek için kendini tehlikeli bir yola sokar. Cihan tarafından yıkım yaşayan Mine ise Alya'ya doğru bir adım atar.

UZAK ŞEHİR 14.BÖLÜM BEKLENİYOR: Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm izle bilgisi

Kafasındaki şüpheleri susturamayan Alya Mine'nin teklifini kabul ederek onunla özel olarak konuşur. Mine'nin anlattıklarını dinleyen Alya gerçeği ne kadar görebilecektir? Cihan'ın bu konuşmanın seyrini değiştirmek için hamle yapmayı çalışması Alya'nın kuşkularını iyice artmasına mı neden olacaktır?

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