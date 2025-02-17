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UZAK ŞEHİR 14.BÖLÜM BEKLENİYOR: Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm izle bilgisi
Giriş Tarihi: 17.02.2025 18:55
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
18:55
Kanal D'nin yeni dizisi Uzak Şehir 14. bölüm için ekran başında heyecan dorukta. Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı dizinin bu bölümünde, Cihan ve Alya arasında yakınlaşma başlarken Alya Cihan ve Mine'nin konuşmalarına şahit olur. Peki bundan sonra ne olacak? Ahmet Katıksız'ın yönetmenliğini üstlendiği dizinin 17 Şubat 2025 tarihli yeni bölümü büyük merakla bekleniyor. İşte Uzak Şehir son bölüm izle bilgisi, tek parça