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Haberler Yaşam UZAK ŞEHİR 15.BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA! Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 18.02.2025 00:31 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 00:31

UZAK ŞEHİR 15.BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA! Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler yaşanacak?

Kanal D'de yayınlanan dizi Uzak Şehir 15.bölüm fragmanı ile gündemde. Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ı yer aldığı dizinin 14.bölümü ardından yeni bölümde olacakları merak eden izleyiciler haftaya ki bölümden kareler görmek istiyor. Son bölümde Alya ile Cihan'ın arasında yaşananlar ve Kaya ile Zerrin'in aşkı bölüme damgasını vurdu.Zerrin ve Kaya cephesinde yaşanacaklar takip ediliyor. Peki Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler yaşanacak?

UZAK ŞEHİR 15.BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA! Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler yaşanacak?

Kanal D'de her pazartesi akşamı izleyicilerle buluşan Uzak Şehir dizisinin 15. bölüm tanıtımı gündemde. Eşinin vefatının ardından kocasının ailesiyle yolları kesişen ve Mardin'de yeni bir yaşam kurmaya çalışan Alya'nın, Cihan ile arasındaki gelişmeler izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler yaşanacak?

UZAK ŞEHİR 15.BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA! Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler yaşanacak?

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Uzak Şehir dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Diziye ait fragmanlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir

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UZAK ŞEHİR 15.BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA! Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler yaşanacak?

UZAK ŞEHİR 14. BÖLÜM İZLE BİLGİSİ

17 Şubat 2025 tarihli yeni bölümü bu akşam 21.00'da ekranlara geldi. Dizinin son bölümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir

UZAK ŞEHİR 15.BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA! Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler yaşanacak?

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM ÖZETİ

Alya'yla Cihan gitgide birbirlerine yaklaştıklarını kabul etmeseler de içlerinde yükselen kıskançlık duygusunu kontrol etmek ikisi içinde gittikçe zorlaşır. Alya Mine'den kuşkulanmaktan kendini alıkoyamaz. Şahin, Ecmel'in etkisinin altında kalıp hakkı olanı almak için savaş açmaya karar verir.

UZAK ŞEHİR 15.BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA! Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler yaşanacak?

Aşiret reisleriyle gizlice görüştüğü toplantının sonunda aldığı karar Cihan'ın Albora'daki hakimiyetini sarsacak güçtedir. Ecmel tekrar güçlenebilmek için Mahmut'la kızı Zerrin üzerinden anlaşma yapar. Zerrin'in Sedat'la evleneceğini öğrenen Kaya ise bu düğünü engellemek için kendini tehlikeli bir yola sokar. Cihan tarafından yıkım yaşayan Mine ise Alya'ya doğru bir adım atar.

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