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UZAK ŞEHİR 15.BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA! Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 18.02.2025 00:31
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
00:31
UZAK ŞEHİR 15.BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA! Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanıyla haftaya neler yaşanacak?
Kanal D'de yayınlanan dizi Uzak Şehir 15.bölüm fragmanı ile gündemde. Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ı yer aldığı dizinin 14.bölümü ardından yeni bölümde olacakları merak eden izleyiciler haftaya ki bölümden kareler görmek istiyor. Son bölümde Alya ile Cihan'ın arasında yaşananlar ve Kaya ile Zerrin'in aşkı bölüme damgasını vurdu.Zerrin ve Kaya cephesinde yaşanacaklar takip ediliyor. Peki Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler yaşanacak?