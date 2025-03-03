Haberler
Yaşam
UZAK ŞEHİR 16. BÖLÜM İZLE! Kanal D canlı yayın ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle full HD, kesintisiz
Giriş Tarihi: 03.03.2025 17:50
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
17:50
UZAK ŞEHİR 16. BÖLÜM İZLE! Kanal D canlı yayın ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle full HD, kesintisiz
Kanal D ekranlarında her pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşan dizisi Uzak Şehir yeni bölümleriyle büyük ilgi görüyor. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı yapım, her hafta izleyicilerini ekran başına kilitliyor. Uzak Şehir'in 3 Mart 2025 tarihli 16. bölümünde, Alya Cihan'ın Mine ile olan birlikteliğini öğrenmesi, aralarında büyük bir krize yol açacak. Kıskançlık duygularını gizlemeye çalışan Alya, bu durumu çözmeye çalışırken Sadakat ile yüzleşecek. İşte, Uzak Şehir son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri...