UZAK ŞEHİR 16. BÖLÜM İZLE! Kanal D canlı yayın ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle full HD, kesintisiz

Uzak Şehir, her pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Bu haftaki bölümde, Alya'nın Cihan'a tavır almasını fırsat bilen Sadakat, Alya'ya boşanması için baskı yapar. Sadakat'in sunduğu teklifi değerlendiren Alya, büyük bir ikilemle karşı karşıya kalır. Alya, bu kararı kendi çıkarları için mi yoksa Sadakat'in çıkarları için mi verecektir? İşte, Uzak Şehir 16. bölüm izle tek parça, full HD, donmadan, kesintisiz...