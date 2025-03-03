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Haberler Yaşam UZAK ŞEHİR 16. BÖLÜM İZLE! Kanal D canlı yayın ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle full HD, kesintisiz
Giriş Tarihi: 03.03.2025 17:50 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 17:50

UZAK ŞEHİR 16. BÖLÜM İZLE! Kanal D canlı yayın ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle full HD, kesintisiz

Kanal D ekranlarında her pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşan dizisi Uzak Şehir yeni bölümleriyle büyük ilgi görüyor. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı yapım, her hafta izleyicilerini ekran başına kilitliyor. Uzak Şehir'in 3 Mart 2025 tarihli 16. bölümünde, Alya Cihan'ın Mine ile olan birlikteliğini öğrenmesi, aralarında büyük bir krize yol açacak. Kıskançlık duygularını gizlemeye çalışan Alya, bu durumu çözmeye çalışırken Sadakat ile yüzleşecek. İşte, Uzak Şehir son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri...

UZAK ŞEHİR 16. BÖLÜM İZLE! Kanal D canlı yayın ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle full HD, kesintisiz

Uzak Şehir, her pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Bu haftaki bölümde, Alya'nın Cihan'a tavır almasını fırsat bilen Sadakat, Alya'ya boşanması için baskı yapar. Sadakat'in sunduğu teklifi değerlendiren Alya, büyük bir ikilemle karşı karşıya kalır. Alya, bu kararı kendi çıkarları için mi yoksa Sadakat'in çıkarları için mi verecektir? İşte, Uzak Şehir 16. bölüm izle tek parça, full HD, donmadan, kesintisiz...

UZAK ŞEHİR 16. BÖLÜM İZLE! Kanal D canlı yayın ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle full HD, kesintisiz

UZAK ŞEHİR 16. BÖLÜM İZLE

3 Mart 2025 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir

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UZAK ŞEHİR 16. BÖLÜM İZLE! Kanal D canlı yayın ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle full HD, kesintisiz

UZAK ŞEHİR 16. BÖLÜM KONUSU

Alya Cihan'ın Mine'yle olan birlikteliğini öğrenmesi aralarında ciddi bir krize neden olur. Kıskançlığını gizlemeye çalışan Alya karşısında Sadakat'i bulur. Alya'nın Cihan'a tavır almasını fırsat bilen Sadakat, Alya'ya boşanması için baskı uygular. Sadakat'in sunduğu teklifi düşünen Alya kendisi için mi yoksa Sadakat'in çıkarı için mi karar verecektir?

UZAK ŞEHİR 16. BÖLÜM İZLE! Kanal D canlı yayın ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle full HD, kesintisiz

Kaya'nın Zerrin'le evlenmeye çalışması büyük felaketleri de beraberinde getirir. Alya'nın onların aşkına sahip çıkıp peşlerinden gitmesi tahmin edemeyeceği bir tehlikenin içine düşmesine sebep olurken Şahin'in geleceğini karanlığa sürükler. Cihan yeni bir kan davası doğmaması için karşı tarafla anlaşma sağlamak için uğraşır.

UZAK ŞEHİR 16. BÖLÜM İZLE! Kanal D canlı yayın ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle full HD, kesintisiz

Alya, Mine gerçeğini bir türlü kabullenemediğinden duyguları kıskançlık ve nefret arasındaki o ince çizgide gidip gelir. Kendini Cihan'ın Mine'yle olan ilişkisinde sorun olarak kabul edip bir karar alır. Bu kararı öğrenen Cihan ne yapacaktır?