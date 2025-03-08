Uzak Şehir 17. Bölüm 2. Fragmanı izle! "Ona çok saygı duyuyorum ve onu seviyorum!" Alya ve Cihan evliliklerini kurtarabilecek mi?

Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde, Alya ve Cihan arasındaki gerilim iyice tırmanıyor. 17. bölümde yaşanacak gelişmeleri merakla bekleyen izleyiciler için dizinin 2. fragmanı yayınlandı. Alya, Cihan'a olan güvenini kaybetmişken, Cihan ise yaşananlardan sonra nasıl bir yol izleyeceğine karar vermekte zorlanıyor. Boşanma kararı sonrasında ise izleyiciler, Alya ve Cihan evliliklerini kurtarabilecek mi? sorusunun cevabını heyecanla bekliyor. İşte, Uzak Şehir 17. Bölüm 2. Fragmanı izleme linki.