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Uzak Şehir 17. Bölüm 2. Fragmanı izle! "Ona çok saygı duyuyorum ve onu seviyorum!" Alya ve Cihan evliliklerini kurtarabilecek mi?
Giriş Tarihi: 08.03.2025 19:57
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025
19:57
Uzak Şehir 17. Bölüm 2. Fragmanı izle! "Ona çok saygı duyuyorum ve onu seviyorum!" Alya ve Cihan evliliklerini kurtarabilecek mi?
Sevilen dizi Uzak Şehir'in 17. bölüm 2. fragmanı, izleyiciyle buluştu ve heyecan doruğa çıktı. Geçtiğimiz bölümde, Alya'nın Cihan'ın Mine ile olan ilişkisini öğrenmesiyle büyük bir krizin kapıları aralanmıştı. Alya, yaşadığı derin duygusal yıkımın ardından Cihan'a boşanma davası açtı. Bu hamle, izleyicileri ekran başına kilitleyen büyük bir yüzleşmeye sahne oldu. Peki; Uzak Şehir yeni bölümde neler olacak? İşte, detaylar.