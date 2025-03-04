Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Uzak Şehir 17. bölüm fragmanı izle! Alya ve Cihan boşanacak mı? Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayında!
Giriş Tarihi: 04.03.2025 00:20 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 00:25

Uzak Şehir 17. bölüm fragmanı izle! Alya ve Cihan boşanacak mı? Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayında!

Sevilen dizi Uzak Şehir 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümde, Alya'nın Cihan'ın Mine ile olan ilişkisini öğrenmesiyle büyük bir krizin kapılarını aralamıştı. Kıskanarak duygularını gizlemeye çalışan Alya, bu durumu çözmeye çalışırken izleyiciler de bu duygusal yüzleşmeyi heyecanla takip etti. Şimdi gözler, dizinin yeni bölüm fragmanına çevrilmiş durumda. Sevilen dizinin başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal paylaşıyor. Peki, Uzak Şehir yeni bölümde Alya ve Cihan boşanacak mı? İşte, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı izle linki ve tüm detaylar.

Uzak Şehir 17. bölüm fragmanı izle! Alya ve Cihan boşanacak mı? Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayında!

Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı dizinin son bölümünde yaşanan gelişmeler, izleyicileri ekran başına kilitledi. Alya Albora ve Cihan Albora arasındaki gerilim ve çözülmesi gereken ilişkiler, gelecek bölümde neler olacağına dair merak uyandırdı. Şimdi, fragman araştırmaları hız kazanmış durumda. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta ki bölümde Alya ve Cihan boşanacak mı? İşte, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı izle linki ve tüm detaylar.

Uzak Şehir 17. bölüm fragmanı izle! Alya ve Cihan boşanacak mı? Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayında!

UZAK ŞEHİR 17. BÖLÜM FRAGMANI

Yapımını AyNa Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor.

Her hafta Pazartesi günleri seyirci ile buluşan Uzak Şehir, yeni bölüm fragmanı ile gündemde.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Uzak Şehir 17. bölüm fragmanı izle! Alya ve Cihan boşanacak mı? Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayında!

KANAL D UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA!

Merakla beklenen dizinin yeni bölüm fragmanını yayınlandı. İzlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir/fragmanlar

Uzak Şehir 17. bölüm fragmanı izle! Alya ve Cihan boşanacak mı? Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayında!

UZAK ŞEHİR 16. BÖLÜM KONUSU

Alya Cihan'ın Mine'yle olan birlikteliğini öğrenmesi aralarında ciddi bir krize neden olur. Kıskançlığını gizlemeye çalışan Alya karşısında Sadakat'i bulur. Alya'nın Cihan'a tavır almasını fırsat bilen Sadakat, Alya'ya boşanması için baskı uygular. Sadakat'in sunduğu teklifi düşünen Alya kendisi için mi yoksa Sadakat'in çıkarı için mi karar verecektir?

Uzak Şehir 17. bölüm fragmanı izle! Alya ve Cihan boşanacak mı? Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayında!

Kaya'nın Zerrin'le evlenmeye çalışması büyük felaketleri de beraberinde getirir. Alya'nın onların aşkına sahip çıkıp peşlerinden gitmesi tahmin edemeyeceği bir tehlikenin içine düşmesine sebep olurken Şahin'in geleceğini karanlığa sürükler. Cihan yeni bir kan davası doğmaması için karşı tarafla anlaşma sağlamak için uğraşır.