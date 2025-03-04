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Uzak Şehir 17. bölüm fragmanı izle! Alya ve Cihan boşanacak mı? Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayında!
Giriş Tarihi: 04.03.2025 00:20
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
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Sevilen dizi Uzak Şehir 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümde, Alya'nın Cihan'ın Mine ile olan ilişkisini öğrenmesiyle büyük bir krizin kapılarını aralamıştı. Kıskanarak duygularını gizlemeye çalışan Alya, bu durumu çözmeye çalışırken izleyiciler de bu duygusal yüzleşmeyi heyecanla takip etti. Şimdi gözler, dizinin yeni bölüm fragmanına çevrilmiş durumda. Sevilen dizinin başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal paylaşıyor. Peki, Uzak Şehir yeni bölümde Alya ve Cihan boşanacak mı? İşte, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı izle linki ve tüm detaylar.