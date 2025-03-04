Uzak Şehir 17. bölüm fragmanı izle! Alya ve Cihan boşanacak mı? Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayında!

Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı dizinin son bölümünde yaşanan gelişmeler, izleyicileri ekran başına kilitledi. Alya Albora ve Cihan Albora arasındaki gerilim ve çözülmesi gereken ilişkiler, gelecek bölümde neler olacağına dair merak uyandırdı. Şimdi, fragman araştırmaları hız kazanmış durumda. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta ki bölümde Alya ve Cihan boşanacak mı? İşte, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı izle linki ve tüm detaylar.