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Uzak Şehir 18. Bölüm Fragmanı yayında! "Kalp yalan söyleyemez..." İşte, Uzak Şehir 18. bölüm fragmanı izle!
Giriş Tarihi: 12.03.2025 00:09
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025
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Uzak Şehir 18. Bölüm Fragmanı yayında! "Kalp yalan söyleyemez..." İşte, Uzak Şehir 18. bölüm fragmanı izle!
Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir yeni bölümüyle merak uyandırırken, izleyiciler 18. bölüm fragmanını bekliyor. Son bölümde, Cihan'ın boşanmayı kabul etmemesi Alya'yı zor bir duruma sokarken, beklenmedik bir destek onun yanında olmuştu. Ancak bu yardım, Cihan'ın öfkesini ve kıskançlığını körüklemişti. Şimdi ise yeni bölümde neler olacağı büyük bir merak konusu! Peki, Uzak Şehir 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...