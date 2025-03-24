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Haberler Yaşam UZAK ŞEHİR 19. BÖLÜM İZLE: 24 Mart Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı
Giriş Tarihi: 24.03.2025 18:31 Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 18:31

UZAK ŞEHİR 19. BÖLÜM İZLE: 24 Mart Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı

Kanal D'nin Mardin'de çekilen sevilen dizisi Uzak Şehir, bu akşam izleyicilerini yine ekran başına kilitleyecek. Heyecan dolu yeni bölümde, Alboralar'ın başı olmak için uğraşan ve bundan vazgeçmeyen Şahin, Cihan'a meydan okur. Sadakat'in bu kez planı, Alya'nın annesini konağa getirip Cihan ve Alya ile yüzleştirmektir. Uzak Şehir 19. bölümüyle 24 Mart 2025 Pazartesi akşamı Kanal D'de izleyicilerle buluşacak. İşte, dizisinin yeni bölümünü izleme ekranı haberin devamında...

UZAK ŞEHİR 19. BÖLÜM İZLE: 24 Mart Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı

Uzak Şehir, etkileyici hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu ve özgün atmosferiyle izleyicilerini bir kez daha ekran başına toplamaya hazırlanıyor. AyNa Yapım'ın imzasını taşıyan dizinin senaryosunu Gülizar Irmak kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor. Her bölümüyle heyecanı zirveye taşıyan dizi, 19. bölümüyle izleyicilerrle buluşacak. İşte, Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir'in yeni bölümünü izlemek için detaylar haberin devamında...

UZAK ŞEHİR 19. BÖLÜM İZLE: 24 Mart Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı

UZAK ŞEHİR 19. BÖLÜM İZLE

24 Mart 2025 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir

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UZAK ŞEHİR 19. BÖLÜM İZLE: 24 Mart Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Alya, Cihan'ın tek aşkı olan Meryem'i ondan saklamasını hayal kırıklığıyla karşılar. Cihan Alya'ya olan duygularıyla yüzleşmemek için Meryem'i öne sürmeye devam eder ama gerçekleri yüzüne vuran Nare olur. Cihan'ın hislerine gem vurduğunu gören Nare, Cihan'a Meryem'e aşık olmadığı konusunda direterek Alya'dan uzaklaşmaması için çabalar.

UZAK ŞEHİR 19. BÖLÜM İZLE: 24 Mart Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı

Kaya ise Zerrin'in Demir'le evlenmesini hazmedemeyip hesabını sormak için soluğu Demir'in konağında alır. Kaya'nın ne kadar acı çektiğini gören Demir istediği intikamı almanın keyfini yaşayacağını düşünürken, Kaya buna müsaade etmez. Demir'e yaşattıklarının hesabını ödetmek için Kaya ve Cihan birlikte hareket ederler.

UZAK ŞEHİR 19. BÖLÜM İZLE: 24 Mart Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı

Nefretiyle hareket eden Uğur, Cihan'ı alt edebilmek için Alya'ya Boran'la ilgili bildiği gerçeği söyler. Alya çocuğunun geleceği için yeniden endişe etmeye başlarken geçmişten çıkıp gelen bir kişi Alya'nın derinlerine gömdüğü korkularının tekrar ortaya çıkmasına neden olacaktır.