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UZAK ŞEHİR 19. BÖLÜM İZLE: 24 Mart Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı
Giriş Tarihi: 24.03.2025 18:31
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025
18:31
UZAK ŞEHİR 19. BÖLÜM İZLE: 24 Mart Kanal D dizi ekranı ile Uzak Şehir yeni bölüm kesintisiz HD izle ekranı
Kanal D'nin Mardin'de çekilen sevilen dizisi Uzak Şehir, bu akşam izleyicilerini yine ekran başına kilitleyecek. Heyecan dolu yeni bölümde, Alboralar'ın başı olmak için uğraşan ve bundan vazgeçmeyen Şahin, Cihan'a meydan okur. Sadakat'in bu kez planı, Alya'nın annesini konağa getirip Cihan ve Alya ile yüzleştirmektir. Uzak Şehir 19. bölümüyle 24 Mart 2025 Pazartesi akşamı Kanal D'de izleyicilerle buluşacak. İşte, dizisinin yeni bölümünü izleme ekranı haberin devamında...