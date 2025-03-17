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UZAK ŞEHİR 19.BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 17.03.2025 22:31
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025
22:35
UZAK ŞEHİR 19.BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Uzak Şehir dizisi, 19. bölüm fragmanıyla gündemde. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı yapımın 18. bölümü sonrası, izleyiciler yeni bölümde neler olacağını merak ediyor. Son bölümde, Alya ve Cihan arasındaki gerilim tırmanırken, Zerrin ve Demir evliliği nedeniyle herkes Nare'ye sırt çevirir. Alya ise tüm gerçekleri öğrenir. Yeni bölümde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı,haftaya neler olacak?