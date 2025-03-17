UZAK ŞEHİR 19.BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

Kanal D'de her pazartesi akşamı ekrana gelen Uzak Şehir dizisinin 15. bölüm fragmanı merak konusu oldu. Eşinin kaybının ardından kocasının ailesiyle yolları kesişen ve Mardin'de yeni bir hayat kurmaya çalışan Alya'nın, Cihan ile olan ilişkisi izleyicileri heyecanlandırıyor. Yeni bölümde yaşanacak gelişmeler beklenirken, fragmanın yayınlanıp yayınlanmadığı araştırılıyor. Peki, Uzak Şehir'in yeni bölüm fragmanı paylaşıldı mı, haftaya neler olacak?