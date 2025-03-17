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Haberler Yaşam UZAK ŞEHİR 19.BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 17.03.2025 22:31 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 22:35

UZAK ŞEHİR 19.BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Uzak Şehir dizisi, 19. bölüm fragmanıyla gündemde. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı yapımın 18. bölümü sonrası, izleyiciler yeni bölümde neler olacağını merak ediyor. Son bölümde, Alya ve Cihan arasındaki gerilim tırmanırken, Zerrin ve Demir evliliği nedeniyle herkes Nare'ye sırt çevirir. Alya ise tüm gerçekleri öğrenir. Yeni bölümde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı,haftaya neler olacak?

UZAK ŞEHİR 19.BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

Kanal D'de her pazartesi akşamı ekrana gelen Uzak Şehir dizisinin 15. bölüm fragmanı merak konusu oldu. Eşinin kaybının ardından kocasının ailesiyle yolları kesişen ve Mardin'de yeni bir hayat kurmaya çalışan Alya'nın, Cihan ile olan ilişkisi izleyicileri heyecanlandırıyor. Yeni bölümde yaşanacak gelişmeler beklenirken, fragmanın yayınlanıp yayınlanmadığı araştırılıyor. Peki, Uzak Şehir'in yeni bölüm fragmanı paylaşıldı mı, haftaya neler olacak?

UZAK ŞEHİR 19.BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uzak Şehir dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Diziye ait fragmanlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir

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UZAK ŞEHİR 19.BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

UZAK ŞEHİR 19. BÖLÜM İZLE BİLGİSİ

17 Mart 2025 tarihli yeni bölümü bu akşam 21.00'da ekranlara geldi. Dizinin son bölümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir

UZAK ŞEHİR 19.BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM ÖZETİ

Cihan'ın boşanma davasında Alya için söylediklerinden sonra Alya ve Cihan birbirlerine gerçek hislerini söylemekten kaçtıkça aralarındaki gerilim gittikçe şiddetlenir. Demir'in Zerrin üzerinden Cihan'lardan intikam almaya çalışmasını önlemeye çalışan Nare başarısız olur. Kaya'dan Zerrin'in Demir'le evleneceğini saklaması iki kardeşin arasını bozarken Cihan Nare'yi kanatlarının altına alarak onu bu zamana kadar yaşadığı cendereden kurtarır.

UZAK ŞEHİR 19.BÖLÜM FRAGMANI BEKLENİYOR! Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

Alya ve Cihan'ın boşanamamasının sonuçları çığ gibi büyüyerek önlerine gelir. Mine'nin kontrolden çıkan öfkesi Uğur'la Cihan'ı karşı karşıya getirirken Alya da Mine'nin nefretiyle yüzleşir. Mine kıskançlığına yenik düşüp Alya'nın canını yakmak için Cihan'ın geçmişiyle ilgili sırrı ona söyler.