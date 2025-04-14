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Haberler Yaşam UZAK ŞEHİR 21. BÖLÜM İZLE! Kanal D canlı yayın ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle full HD, kesintisiz
Giriş Tarihi: 14.04.2025 18:05 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 18:05

UZAK ŞEHİR 21. BÖLÜM İZLE! Kanal D canlı yayın ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle full HD, kesintisiz

Kanal D ekranlarında her pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşan dizisi Uzak Şehir yeni bölümleriyle büyük ilgi görüyor. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı yapım, her hafta izleyicilerini ekran başına kilitliyor. Uzak Şehir'in 14 Mart 2025 tarihli 21. bölümünde, Deniz'in bulunmasıyla birlikte Alya ve Cihan derin bir nefes alırken, kurtarıcısı olarak gördüğü amcası Cihan'a artık "Baba" demeye karar veren Deniz, bu hamlesiyle Alya ile Cihan arasındaki duygusal dengeyi de sarsar. İşte, Uzak Şehir son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri...

UZAK ŞEHİR 21. BÖLÜM İZLE! Kanal D canlı yayın ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle full HD, kesintisiz

Uzak Şehir, her pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Bu haftaki bölümde, Alya Cihan Deniz'in bulunmasından sonra rahat bir nefes alırken Cihan'ın gösterdiği mücadele en çok Alya'yı etkiler. Cihan Deniz onu kurtaran amcasına artık "Baba" diye hitap etmeye karar vermesi Alya ile Cihan'ın duygularının da karışmasına neden olur. İşte, Uzak Şehir 21. bölüm izle tek parça, full HD, donmadan, kesintisiz...

UZAK ŞEHİR 21. BÖLÜM İZLE! Kanal D canlı yayın ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle full HD, kesintisiz

UZAK ŞEHİR 21. BÖLÜM İZLE

14 Nisan 2025 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir

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UZAK ŞEHİR 21. BÖLÜM İZLE! Kanal D canlı yayın ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle full HD, kesintisiz

UZAK ŞEHİR 21. BÖLÜM KONUSU

Alya Cihan Deniz'in bulunmasından sonra rahat bir nefes alırken Cihan'ın gösterdiği mücadele en çok Alya'yı etkiler. Cihan Deniz onu kurtaran amcasına artık "Baba" diye hitap etmeye karar vermesi Alya ile Cihan'ın duygularının da karışmasına neden olur.

UZAK ŞEHİR 21. BÖLÜM İZLE! Kanal D canlı yayın ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle full HD, kesintisiz

Bir yandan annesiyle de ilgilenmek durumunda kalan Alya, Fikriye'nin hastalığı karşısında kayıtsız kalamaz. Onu yalnız başına bırakmama kararını alırken bu konuda en büyük destekçisi de Cihan olur.

UZAK ŞEHİR 21. BÖLÜM İZLE! Kanal D canlı yayın ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle full HD, kesintisiz