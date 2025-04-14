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UZAK ŞEHİR 21. BÖLÜM İZLE! Kanal D canlı yayın ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle full HD, kesintisiz
Giriş Tarihi: 14.04.2025 18:05
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025
18:05
UZAK ŞEHİR 21. BÖLÜM İZLE! Kanal D canlı yayın ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle full HD, kesintisiz
Kanal D ekranlarında her pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşan dizisi Uzak Şehir yeni bölümleriyle büyük ilgi görüyor. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı yapım, her hafta izleyicilerini ekran başına kilitliyor. Uzak Şehir'in 14 Mart 2025 tarihli 21. bölümünde, Deniz'in bulunmasıyla birlikte Alya ve Cihan derin bir nefes alırken, kurtarıcısı olarak gördüğü amcası Cihan'a artık "Baba" demeye karar veren Deniz, bu hamlesiyle Alya ile Cihan arasındaki duygusal dengeyi de sarsar. İşte, Uzak Şehir son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri...