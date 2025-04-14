UZAK ŞEHİR 21. BÖLÜM İZLE! Kanal D canlı yayın ekranı ile Uzak Şehir son bölüm izle full HD, kesintisiz

Uzak Şehir, her pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Bu haftaki bölümde, Alya Cihan Deniz'in bulunmasından sonra rahat bir nefes alırken Cihan'ın gösterdiği mücadele en çok Alya'yı etkiler. Cihan Deniz onu kurtaran amcasına artık "Baba" diye hitap etmeye karar vermesi Alya ile Cihan'ın duygularının da karışmasına neden olur. İşte, Uzak Şehir 21. bölüm izle tek parça, full HD, donmadan, kesintisiz...