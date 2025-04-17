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Haberler Yaşam Uzak Şehir 22. Bölüm 2. Fragmanı yayında! "Cihan’dan şaşırtan hamle: Alya'ya aşkını itiraf edecek mi?" İşte Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı
Giriş Tarihi: 17.04.2025 22:17 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 22:17

Uzak Şehir 22. Bölüm 2. Fragmanı yayında! "Cihan’dan şaşırtan hamle: Alya'ya aşkını itiraf edecek mi?" İşte Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı

Uzak Şehir 22. bölüm 2. tanıtım fragmanı yayınlandı. Anne ve babasına olan sevgisini dile getirmesi yürekleri ısıtırken, Zerrin'in kontrolünü kaybederek olaylara çığlıklarla tepki vermesi, gerilimi tırmandırıyor. Cihan, Alya'nın annesine dil uzatmaya çalışanlara haddini bildirir. Fikriye ise Alya'yı korumak için her şeyi yapmaya hazırdır. Yeni bölümde neler olacak sorusu akıllardayken, yayınlanan fragman heyecanı bir kat daha artırdı. İşte, Uzak Şehir 22. bölüm 2. tanıtım fragmanı ve yeni bölüme dair detaylar.

Uzak Şehir 22. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Cihan’dan şaşırtan hamle: Alya’ya aşkını itiraf edecek mi? İşte Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı ile seyirciyle buluştu. Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı yapım, 22. bölüme ait ikinci tanıtımıyla yine büyük heyecan yarattı. Fragmanda, Cihan'ın Alya'nın annesine yönelik saygısız ifadelerde bulunanlara karşı gösterdiği sert tepki dikkat çekiyor. Diğer yandan, Fikriye'nin Alya'yı korumak adına her türlü mücadeleye hazır olduğu sahneler, duygusal yoğunluğu artırıyor. Peki; Cihan, Alya'ya duygularını açıkça dile getirecek mi? İşte, tüm bu gelişmelerin ipuçlarını taşıyan Uzak Şehir 22. Bölüm 2. Fragmanı.

Uzak Şehir 22. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Cihan’dan şaşırtan hamle: Alya’ya aşkını itiraf edecek mi? İşte Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı

UZAK ŞEHİR 22. BÖLÜM FRAGMANI - 2 YAYINLANDI! ŞAHİN TETİĞİ ÇEKECEK Mİ?

Artık Cihan, Alya ve oğulları ile mutlu aile tablosu oluşmuş; minik Cihan, onları çok sevdiğini söylemektedir.

Zerrin, olayların orta yerinde çığlık çığlığa isyan eder.

Cihan, Alya'nın annesine dil uzatmaya çalışanlara haddini bildirir. Fikriye ise Alya'yı korumak için her şeyi yapmaya hazırdır.

Peki tüm yaşanılanların ardından mahkeme bitimi çıkan kavgada kim vurulacak?

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Uzak Şehir 22. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Cihan’dan şaşırtan hamle: Alya’ya aşkını itiraf edecek mi? İşte Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı

UZAK ŞEHİR 22. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE!

Uzak Şehir'in Pazartesi günü izleyici ile buluşacak yeni bölüm tanıtım fragmanını izlemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir/fragmanlar/uzak-sehir-22-bolum-fragmani-2

Uzak Şehir 22. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Cihan’dan şaşırtan hamle: Alya’ya aşkını itiraf edecek mi? İşte Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alya Cihan Deniz'in bulunmasından sonra rahat bir nefes alırken Cihan'ın gösterdiği mücadele en çok Alya'yı etkiler. Cihan Deniz onu kurtaran amcasına artık "Baba" diye hitap etmeye karar vermesi Alya ile Cihan'ın duygularının da karışmasına neden olur.

Uzak Şehir 22. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Cihan’dan şaşırtan hamle: Alya’ya aşkını itiraf edecek mi? İşte Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı

Bir yandan annesiyle de ilgilenmek durumunda kalan Alya, Fikriye'nin hastalığı karşısında kayıtsız kalamaz. Onu yalnız başına bırakmama kararını alırken bu konuda en büyük destekçisi de Cihan olur.