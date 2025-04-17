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Uzak Şehir 22. Bölüm 2. Fragmanı yayında! "Cihan’dan şaşırtan hamle: Alya'ya aşkını itiraf edecek mi?" İşte Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı
Giriş Tarihi: 17.04.2025 22:17
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
22:17
Uzak Şehir 22. Bölüm 2. Fragmanı yayında! "Cihan’dan şaşırtan hamle: Alya'ya aşkını itiraf edecek mi?" İşte Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı
Uzak Şehir 22. bölüm 2. tanıtım fragmanı yayınlandı. Anne ve babasına olan sevgisini dile getirmesi yürekleri ısıtırken, Zerrin'in kontrolünü kaybederek olaylara çığlıklarla tepki vermesi, gerilimi tırmandırıyor. Cihan, Alya'nın annesine dil uzatmaya çalışanlara haddini bildirir. Fikriye ise Alya'yı korumak için her şeyi yapmaya hazırdır. Yeni bölümde neler olacak sorusu akıllardayken, yayınlanan fragman heyecanı bir kat daha artırdı. İşte, Uzak Şehir 22. bölüm 2. tanıtım fragmanı ve yeni bölüme dair detaylar.