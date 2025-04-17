Uzak Şehir 22. Bölüm 2. Fragmanı yayında! "Cihan’dan şaşırtan hamle: Alya'ya aşkını itiraf edecek mi?" İşte Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alya Cihan Deniz'in bulunmasından sonra rahat bir nefes alırken Cihan'ın gösterdiği mücadele en çok Alya'yı etkiler. Cihan Deniz onu kurtaran amcasına artık "Baba" diye hitap etmeye karar vermesi Alya ile Cihan'ın duygularının da karışmasına neden olur.