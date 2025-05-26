UZAK ŞEHİR 27.BÖLÜM İZLE: "Ben Cihan'ın karısı olarak bu konaktayım!" Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle

Nare, içinden atamadığı vicdanıyla yüzleşir, evine döner ve Özkan'ın özgürce yaşayabilmesi için gerekli hazırlıkları yapar. Bu süreçte en büyük desteği yine Şahin verir. Şahin'le vedalaşan Nare, aldığı beklenmedik haberle sarsılır. Ancak bu haber, onun hayatını bambaşka bir yöne taşır, yeni bir başlangıcın kapısını aralar