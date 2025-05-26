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UZAK ŞEHİR 27.BÖLÜM İZLE: "Ben Cihan'ın karısı olarak bu konaktayım!" Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle
Giriş Tarihi: 26.05.2025 19:49
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
19:49
UZAK ŞEHİR 27.BÖLÜM İZLE: "Ben Cihan'ın karısı olarak bu konaktayım!" Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle
Kanal D'de her Pazartesi yayınlanan dizi Uzak Şehir, 27. yeni bölümüyle seyirciyle buluşuyor. Bu bölümde, Alya konağı terk etmeyip kalmaya karar verir ve Sadakat ile Mine'nin oyununu bitirir. Cihan ise yaşananlar karşısında net bir duruş sergiler; Mine ile geleceği olmadığını açıkça dile getirir. Alya'nın bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olurken, yeni bölümde yaşanacaklar büyük ilgiyle takip ediliyor. İşte, Kanal D Uzak Şehir son bölüm izle