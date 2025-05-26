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Haberler Yaşam UZAK ŞEHİR 27.BÖLÜM İZLE: "Ben Cihan'ın karısı olarak bu konaktayım!" Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle
Giriş Tarihi: 26.05.2025 19:49 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 19:49

UZAK ŞEHİR 27.BÖLÜM İZLE: "Ben Cihan'ın karısı olarak bu konaktayım!" Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle

Kanal D'de her Pazartesi yayınlanan dizi Uzak Şehir, 27. yeni bölümüyle seyirciyle buluşuyor. Bu bölümde, Alya konağı terk etmeyip kalmaya karar verir ve Sadakat ile Mine'nin oyununu bitirir. Cihan ise yaşananlar karşısında net bir duruş sergiler; Mine ile geleceği olmadığını açıkça dile getirir. Alya'nın bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olurken, yeni bölümde yaşanacaklar büyük ilgiyle takip ediliyor. İşte, Kanal D Uzak Şehir son bölüm izle

UZAK ŞEHİR 27.BÖLÜM İZLE: Ben Cihan’ın karısı olarak bu konaktayım! Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle

Kanal D'de her Pazartesi akşamı yayınlanan Uzak Şehir'in 27. bölümü bkleniyor. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı dizide, bu hafta da gerilim ve aksiyon sahneleri ön planda. Yeni bölümü kaçırmak istemeyen izleyiciler, dizinin yayın saatleri ve izleme seçeneklerini merak ediyor. İşte Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle

UZAK ŞEHİR 27.BÖLÜM İZLE: Ben Cihan’ın karısı olarak bu konaktayım! Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle

UZAK ŞEHİR 27. BÖLÜM İZLE BİLGİSİ

26 Mayıs 2025 tarihli yeni bölümü bu akşam 21.00'da ekranlara geliyor. Dizinin bölümlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir

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UZAK ŞEHİR 27.BÖLÜM İZLE: Ben Cihan’ın karısı olarak bu konaktayım! Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM ÖZETİ

Alya konakta kalmaya karar vererek Sadakat ve Mine'nin başlattığı oyuna nokta koyar. Cihan yaşananlara çok net tavır alır, Mine'yle asla bir gelecek kurmayacağını açıkça söyler. Her ne kadar Mine'yi konağa almayacağını dile getirirse de, bebeğin varlığı Alya ile Cihan arasında görünmeyen bir mesafe yaratır.

UZAK ŞEHİR 27.BÖLÜM İZLE: Ben Cihan’ın karısı olarak bu konaktayım! Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle

Nare, içinden atamadığı vicdanıyla yüzleşir, evine döner ve Özkan'ın özgürce yaşayabilmesi için gerekli hazırlıkları yapar. Bu süreçte en büyük desteği yine Şahin verir. Şahin'le vedalaşan Nare, aldığı beklenmedik haberle sarsılır. Ancak bu haber, onun hayatını bambaşka bir yöne taşır, yeni bir başlangıcın kapısını aralar

UZAK ŞEHİR 27.BÖLÜM İZLE: Ben Cihan’ın karısı olarak bu konaktayım! Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle

Sadakat, Alya'yı göndermenin kolay olmayacağını anlar ama pes etmez. Sınırlarını zorlar, Cihan Deniz'i de konuya dahil eder. Ancak attığı bu adım kontrolü elinden alır, işler içinden çıkılmaz bir hal alır.