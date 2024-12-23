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Haberler Yaşam Uzak Şehir 7. bölüm izle! Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle full HD
Giriş Tarihi: 23.12.2024 18:24 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 18:29

Uzak Şehir 7. bölüm izle! Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle full HD

Kanal D ekranlarında her hafta pazartesi günleri yayımlanan dizinin yeni bölümünde Alya ve Cihan'ın evliliğinden doğacak sonuçlar izlenecek. Uzak Şehir 7. bölüm izle başlıkları aramalara yoğunlaşılırken dizi takipçileri ekran başında. Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı dizi gündemde. İşte, Uzak Şehir son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz...

Uzak Şehir 7. bölüm izle! Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle full HD

Uzak Şehir 7. bölüm izle Kanal D dizi ekranlarında yakın takibe alındı. Yeni bölümü bekleyen izleyenler araştırmalara hız kazandırdı. Alboralarda tansiyon yükselmeye devam ediyor. İşte, Uzak Şehir son bölüm izle ekranı...

Uzak Şehir 7. bölüm izle! Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle full HD

UZAK ŞEHİR 7. BÖLÜM İZLE

Kanal D ekranlarında yayımlanan dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir/bolumler

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Uzak Şehir 7. bölüm izle! Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle full HD

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM ÖZETİ

Alya çocuğunun geleceği için Cihan'la nikah masasına oturması Sadakat 'in nefretini iyice körükler. Sadakat Alya'ya dünyayı zindan etmek için eziyetlerinin dozunu git gide arttırsa da Alya bu cephedeki savaşını korkmadan sürdürür. Cihan Deniz'i bir Albora gibi büyütmeye ant içmiş olan Sadakat, Alya'yı hiçe sayarak bu yeminini gerçekleştirmek için ilk adımını atar ve Alya bu toprakların gerçeğiyle bir kere daha ama bu defa çok daha sert bir haliyle yüzleşir.

Uzak Şehir 7. bölüm izle! Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle full HD

Alya güçlü kalabilmek için attığı adımları fırsata çevirmek isteyen Demir, Alya'nın karşısına reddedemeyeceği bir teklifle çıkar. Demir'in hamlesinden haberdar olan Cihan ise Alya'yı Demir'den uzak tutmak için savaş verir.

Uzak Şehir 7. bölüm izle! Kanal D ile Uzak Şehir son bölüm izle full HD

Her koldan Cihan'a saldıran Demir, Ecmel'le de güç birliğine gidip Albora'ları parçalamak için kurdukları yeni planı devreye sokarlar. Tüm bunlardan habersiz olan Cihan yöredeki ailelerle yaptığı mutabakattan dolayı sevkiyat için düğmeye basar. Ve Cihan'ın bu zor zamanlarında Alya, güvenilir olmaya devam edecek midir?

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