UZAK ŞEHİR 9. BÖLÜM FRAGMAN HEYECANI! Uzak Şehir 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alya'nın kaçakçılık sevkiyatını jandarmaya ihbar etmesi Cihan da büyük bir öfkeye sebep olur. Alya yaptığının doğru olduğunu düşünüp kendini savunsa da Alboralar da bunun karşılığı ihanet olarak görülür.