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Haberler Yaşam UZAK ŞEHİR 9. BÖLÜM FRAGMAN HEYECANI! Uzak Şehir 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 04.01.2025 20:44 Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 20:45

UZAK ŞEHİR 9. BÖLÜM FRAGMAN HEYECANI! Uzak Şehir 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

Kanal D ekranlarının Uzak Şehir dizisi ekrana gelen 8. bölümünün ardından, 9. bölüm fragmanıyla merak edildi. Sevilen yapımın ekrana gelen son bölümünde Alya'nın kaçakçılık sevkiyatını jandarmaya ihbar etmesi Cihan da büyük bir öfkeye sebep olmuştu... Peki, Uzak Şehir 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

UZAK ŞEHİR 9. BÖLÜM FRAGMAN HEYECANI! Uzak Şehir 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

Uzak Şehir, 9. bölüm fragmanı gündemde. Başrollerinde Ozan Akbaba, Sinem Ünsal gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin hayranları yeni bölümde neler olacak merak ediyor. Dizinin yeni bölümünden ipuçları verecek fragman için heyecan dorukta. Peki, Uzak Şehir 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

UZAK ŞEHİR 9. BÖLÜM FRAGMAN HEYECANI! Uzak Şehir 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

UZAK ŞEHİR 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D'de her Pazartesi ekrana gelen Uzak Şehir 9. bölüm fragmanıyla gündeme geldi. Sevilen yapımın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanması halinde aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir/fragmanlar

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UZAK ŞEHİR 9. BÖLÜM FRAGMAN HEYECANI! Uzak Şehir 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alya'nın kaçakçılık sevkiyatını jandarmaya ihbar etmesi Cihan da büyük bir öfkeye sebep olur. Alya yaptığının doğru olduğunu düşünüp kendini savunsa da Alboralar da bunun karşılığı ihanet olarak görülür.

UZAK ŞEHİR 9. BÖLÜM FRAGMAN HEYECANI! Uzak Şehir 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

Alya Cihan'ın tüm karşı çıkmalarına rağmen Demir'in sahip olduğu hastanede işe başlar. Aradığı huzuru çalışarak bulacağına inanan Alya'nın hayatı Sadakat 'in hamlesiyle yeni bir çıkmaza sürüklenir.

UZAK ŞEHİR 9. BÖLÜM FRAGMAN HEYECANI! Uzak Şehir 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?

Sadakat Alya'yı her bir koldan sıkıştırmaya çalışırken en güçlü silahı olarak da Cihan Deniz'i görür. Konu anneliği olunca gözü hiçbir şey görmeyen Alya, oğlunu Sadakat 'ten korumak için karşısında ne kadar sağlam kalabilecektir?

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