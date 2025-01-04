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UZAK ŞEHİR 9. BÖLÜM FRAGMAN HEYECANI! Uzak Şehir 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 04.01.2025 20:44
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025
20:45
UZAK ŞEHİR 9. BÖLÜM FRAGMAN HEYECANI! Uzak Şehir 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak?
Kanal D ekranlarının Uzak Şehir dizisi ekrana gelen 8. bölümünün ardından, 9. bölüm fragmanıyla merak edildi. Sevilen yapımın ekrana gelen son bölümünde Alya'nın kaçakçılık sevkiyatını jandarmaya ihbar etmesi Cihan da büyük bir öfkeye sebep olmuştu... Peki, Uzak Şehir 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?