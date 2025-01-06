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UZAK ŞEHİR 9.BÖLÜM FRAGMANI: Uzak Şehir fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 06.01.2025 22:58
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025
23:23
UZAK ŞEHİR 9.BÖLÜM FRAGMANI: Uzak Şehir fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
Kanal D ekranlarında her pazartesi günü izleyiciyle buluşan Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı sorgulaması yapılıyor. Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı dizi 6 Ocak 2025 Kanal D yayın akışında yer alsa da dizi tekrar bölümüyle yayınlandı. Bu noktada Uzak Şehir 9.bölüm fragmanı araştırılıyor. Peki Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman, fragman yayınlandı mı?