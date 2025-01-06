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Haberler Yaşam UZAK ŞEHİR 9.BÖLÜM FRAGMANI: Uzak Şehir fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 06.01.2025 22:58 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 23:23

UZAK ŞEHİR 9.BÖLÜM FRAGMANI: Uzak Şehir fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Kanal D ekranlarında her pazartesi günü izleyiciyle buluşan Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı sorgulaması yapılıyor. Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı dizi 6 Ocak 2025 Kanal D yayın akışında yer alsa da dizi tekrar bölümüyle yayınlandı. Bu noktada Uzak Şehir 9.bölüm fragmanı araştırılıyor. Peki Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman, fragman yayınlandı mı?

UZAK ŞEHİR 9.BÖLÜM FRAGMANI: Uzak Şehir fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Kanal D ekranlarında pazartesi günü izleyici karşısına çıkan eşinin ölümüyle Mardin'e gelip oğlu ile eşinin ailesi arasında kalan bir kadının hayatını anlatan dizi Uzak Şehir için yeni bölüm fragmanı sorgulanıyor . Kanal D yayın akışında yer alan dizinin bu hafta tekrarı yayınlandı.. Diziye dair Uzak Şehir 9.bölüm fragmanı araştırmaları yapılıyor. Peki Uzak Şehir yeni bölümü ne zaman?

UZAK ŞEHİR 9.BÖLÜM FRAGMANI: Uzak Şehir fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

UZAK ŞEHİR BU HAFTA VAR MI?

Birçok dizi yılbaşı nedeniyle ekranlara ara verdi. Uzak Şehir dizisi Kanal D yayın akışında yer alsa da dizi son olarak 8. bölümüyle ekranlara gelmişti. Henüz 9.bölüm fragmanı yayınlanmadı. Dizinin bu akşam tekrar bölümünün ekranlara gelecek.

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UZAK ŞEHİR 9.BÖLÜM FRAGMANI: Uzak Şehir fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Son olarak 8.bölümüyle ekranlara gelen dizinin 9.bölüm fragmanı henüz paylaşılmadı. Yılbaşı arası sebebiyle dizinin 13 Ocak Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor.

UZAK ŞEHİR 9.BÖLÜM FRAGMANI: Uzak Şehir fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

UZAK ŞEHİR 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D ekranlarında sorgulanan Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı aşağıdaki bağlantıdan takip edebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir/fragmanlar

UZAK ŞEHİR 9.BÖLÜM FRAGMANI: Uzak Şehir fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

6 OCAK 2025 KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
23:15 Tomris
02:00 Zalim İstanbul
04:30 Kuzey Güney

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