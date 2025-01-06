UZAK ŞEHİR 9.BÖLÜM FRAGMANI: Uzak Şehir fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Kanal D ekranlarında pazartesi günü izleyici karşısına çıkan eşinin ölümüyle Mardin'e gelip oğlu ile eşinin ailesi arasında kalan bir kadının hayatını anlatan dizi Uzak Şehir için yeni bölüm fragmanı sorgulanıyor . Kanal D yayın akışında yer alan dizinin bu hafta tekrarı yayınlandı.. Diziye dair Uzak Şehir 9.bölüm fragmanı araştırmaları yapılıyor. Peki Uzak Şehir yeni bölümü ne zaman?