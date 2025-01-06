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Haberler Yaşam UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 6 Ocak 2025 Kanal D yayın akışı ile Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman, bu hafta neden yok?
Giriş Tarihi: 06.01.2025 11:43 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 11:43

UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 6 Ocak 2025 Kanal D yayın akışı ile Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman, bu hafta neden yok?

Kanal D ekranlarında her pazartesi günü izleyici ile buluşan Uzak Şehir yeni bölüm ekranı ile sorgulanıyor. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı yapım 6 Ocak 2025 Kanal D yayın akışında yer alıyor. Lakin sevilen yapımın bu hafta ekrana gelmesi beklenen yeni bölüm fragmanının yayınlanması sebebiyle "Uzak Şehir bugün yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" soruları yanıt arıyor. Geçtiğimiz hafta yılbaşı sebebiyle birçok yapım yayınlanmamıştı. Peki; Uzak Şehir bu akşam var mı yok mu, yeni bölüm yayın tarihi ne zaman, bu hafta neden yok? İşte, yanıtı…

UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 6 Ocak 2025 Kanal D yayın akışı ile Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman, bu hafta neden yok?

Her pazartesi günü izleyici ile buluşan Uzak Şehir 9. Bölümü ile gündemde. Alya ve Cihan'ın hikâyesinin girerek derinleştiği yapımla ilgili Uzak Şehir yeni bölüm ekranı sorgulanıyor. Konu ile ilgili 6 Ocak 2025 Kanal D yayın akışı kontrol ediliyor. Fragmanı yayınlanmamasına rağmen bugünkü Kanal D yayın akışında yer alan dizinin takipçileri "Uzak Şehir bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman, neden yok?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Uzak Şehir yeni bölüm tarihi

UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 6 Ocak 2025 Kanal D yayın akışı ile Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman, bu hafta neden yok?

UZAK ŞEHİR BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Her Pazartesi Knal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan Uzak Şehir'in yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.

6 Ocak 2025 Kanal D yayın akışı kontrol edildiğinde bugün 20:00'da Uzak Şehir tekrar bölümü ile seyirci karşısına çıkacak.

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UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 6 Ocak 2025 Kanal D yayın akışı ile Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman, bu hafta neden yok?

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

2025 yılının başlaması ve yılbaşı haftası dolayısıyla birçok dizinin çekimleri tatile girmişti. Bazı diziler geçtiğimiz hafta tekrar bölümleriyle ekrana gelmişti.

Uzak Şehir 9. bölümünün önümüzdeki haftalarda yayınlanması bekleniyor.

UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 6 Ocak 2025 Kanal D yayın akışı ile Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman, bu hafta neden yok?

UZAK ŞEHİR 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Uzak Şehir 9. bölüm fragmanı henüz yayınlamadı. Fragman yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 6 Ocak 2025 Kanal D yayın akışı ile Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman, bu hafta neden yok?

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Alya'nın kaçakçılık sevkiyatını jandarmaya ihbar etmesi Cihan da büyük bir öfkeye sebep olur. Alya yaptığının doğru olduğunu düşünüp kendini savunsa da Alboralar da bunun karşılığı ihanet olarak görülür. Alya Cihan'ın tüm karşı çıkmalarına rağmen Demir'in sahip olduğu hastanede işe başlar. Aradığı huzuru çalışarak bulacağına inanan Alya'nın hayatı Sadakat 'in hamlesiyle yeni bir çıkmaza sürüklenir.

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