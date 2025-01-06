Haberler
Yaşam
UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 6 Ocak 2025 Kanal D yayın akışı ile Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman, bu hafta neden yok?
Giriş Tarihi: 06.01.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025
11:43
Kanal D ekranlarında her pazartesi günü izleyici ile buluşan Uzak Şehir yeni bölüm ekranı ile sorgulanıyor. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı yapım 6 Ocak 2025 Kanal D yayın akışında yer alıyor. Lakin sevilen yapımın bu hafta ekrana gelmesi beklenen yeni bölüm fragmanının yayınlanması sebebiyle "Uzak Şehir bugün yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" soruları yanıt arıyor. Geçtiğimiz hafta yılbaşı sebebiyle birçok yapım yayınlanmamıştı. Peki; Uzak Şehir bu akşam var mı yok mu, yeni bölüm yayın tarihi ne zaman, bu hafta neden yok? İşte, yanıtı…