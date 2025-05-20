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Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayında! "Cihan Benim Kocam!" Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı tıkla-izle!
Giriş Tarihi: 20.05.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
17:06
Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayında! "Cihan Benim Kocam!" Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı tıkla-izle!
Uzak Şehir ekrana gelen son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanıyla merak edildi. Sevilen yapımın son bölümünde "Fikriye'nin ölümü, Alya'nın yüreğinde kapanmaz bir yara açtı." Dizinin yakın takipçileri gelecek bölümden ipuçları getirecek olan fragmana odaklandı. Peki, Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak? İşte, detaylar...