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Haberler Yaşam Uzak Şehir yeni bölüm tanıtımı yayında! "Cihan Benim Kocam!" Uzak Şehir 27. bölüm fragmanı izle!
Giriş Tarihi: 22.05.2025 19:00 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 19:00

Uzak Şehir yeni bölüm tanıtımı yayında! "Cihan Benim Kocam!" Uzak Şehir 27. bölüm fragmanı izle!

Uzak Şehir ekrana gelen son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanıyla merak edildi. Sevilen yapımın son bölümünde "Fikriye'nin ölümü, Alya'nın yüreğinde kapanmaz bir yara açtı." Dizinin yakın takipçileri gelecek bölümden ipuçları getirecek olan fragmana odaklandı. Peki, Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak? İşte, detaylar...

Uzak Şehir yeni bölüm tanıtımı yayında! Cihan Benim Kocam! Uzak Şehir 27. bölüm fragmanı izle!

Uzak Şehir her hafta Pazartesi akşamları ekrana geliyor. Sevilen yapımın ekrana gelen son bölümünün ardındna, dizinin haranları gelecek bölümde neler olacak merak ediyor. Uzak Şehir'in 26. bölümünde "gözünü karartan Cihan, Nadim ve Ecmel'in yalanlarını ortaya dökmek için harekete geçti." Peki, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Uzak Şehir yeni bölüm tanıtımı yayında! Cihan Benim Kocam! Uzak Şehir 27. bölüm fragmanı izle!

UZAK ŞEHİR 27. BÖLÜM FRAGMANI

Uzak Şehir, pazartesi akşamları yeni bölümleri ile Kanal D'de ekrana gelmeye devam ediyor.

Dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla yakından takip edebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir

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Uzak Şehir yeni bölüm tanıtımı yayında! Cihan Benim Kocam! Uzak Şehir 27. bölüm fragmanı izle!

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fikriye'nin ölümü, Alya'nın yüreğinde kapanmaz bir yara açar. Yasın gölgesinde, pişmanlıklar birer birer gün yüzüne çıkar. Cihan, Alya'nın bu çalkantılı günlerinde yanında dimdik durmaya çalışsa da Boran'la ilgili ortaya çıkan yeni bir gelişme tüm odağını değiştirir. Gözünü karartan Cihan, Nadim ve Ecmel'in yalanlarını ortaya dökmek için harekete geçer.

Uzak Şehir yeni bölüm tanıtımı yayında! Cihan Benim Kocam! Uzak Şehir 27. bölüm fragmanı izle!

Bu hesaplaşma artık sadece Cihan'ı değil, Alya'yı da tehdit eden bir hale gelir. Cihan'ı tehlikeden uzak tutmaya çalışan Alya, onun tavizsiz kararlılığı karşısında çaresizce sertleşir. İçinde sakladığı duygular, öfkesine kılıf olur.

Uzak Şehir yeni bölüm tanıtımı yayında! Cihan Benim Kocam! Uzak Şehir 27. bölüm fragmanı izle!

Zerrin'in hamileliği, iki düşman aileyi yeniden karşı karşıya getirirken, Kaya gerçeğin peşine düşer: Bebek ondan mı, değil mi? Zerrin'in bir anda patlayan itirafı Kaya'yı fevri bir karar vermeye iter. Bu kaostan tek memnun olan kişiyse Sadakat'tir. Gücün yeniden kendi ellerine geçtiğine inanan Sadakat, bu kez rotasını Alya'ya çevirir.