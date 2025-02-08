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Uzay Vatan’da yeni sayfa açılıyor: Türkiye Uzay Ajansı aya sert iniş tarihini açıkladı!
Giriş Tarihi: 08.02.2025 08:49
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025
08:49
Uzay Vatan’da yeni sayfa açılıyor: Türkiye Uzay Ajansı aya sert iniş tarihini açıkladı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daha öne açıkladığı Milli Uzay Programı kapsamında kritik bir safha için adım atıldı. Türkiye Uzay Ajansı (TUA) aya sert iniş yapacak AYAP-1 adlı uzay aracının milli hibrit roketini uzayda ateşleyerek 2026 yılında aya ineceğini açıkladı. Öte yandan yenilenebilir itki enerji sistemlerinin ana kaynağı olan füzyon reaktörlerinin yapılması için Türkiye'de bulunan Bor-11 elementi hidrojen ile plazma haline getirilerek düşük ısılar altında reaksiyona sokulacak.