Uzay Vatan’da yeni sayfa açılıyor: Türkiye Uzay Ajansı aya sert iniş tarihini açıkladı!

TUA, Tübitak Uzay ve Delta V şirketleri, bünyesinde geliştirdikleri gözlem ve haberleşme uydu projelerinde elde ettikleri bilgi ve tecrübeleri Ay Araştırma Programı'na da taşıyacak. Ay Araştırma Programı (AYAP) birinci aşamasında, uluslararası iş birliğiyle çıkılacak dünya yörüngesinden kendi milli ve özgün hibrit roket motorunun da ateşlenmesiyle Ay'a ulaşarak sert iniş yapılacak.