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Haberler Yaşam Uzay Vatan’da yeni sayfa açılıyor: Türkiye Uzay Ajansı aya sert iniş tarihini açıkladı!
Giriş Tarihi: 08.02.2025 08:49 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 08:49

Uzay Vatan’da yeni sayfa açılıyor: Türkiye Uzay Ajansı aya sert iniş tarihini açıkladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daha öne açıkladığı Milli Uzay Programı kapsamında kritik bir safha için adım atıldı. Türkiye Uzay Ajansı (TUA) aya sert iniş yapacak AYAP-1 adlı uzay aracının milli hibrit roketini uzayda ateşleyerek 2026 yılında aya ineceğini açıkladı. Öte yandan yenilenebilir itki enerji sistemlerinin ana kaynağı olan füzyon reaktörlerinin yapılması için Türkiye'de bulunan Bor-11 elementi hidrojen ile plazma haline getirilerek düşük ısılar altında reaksiyona sokulacak.

BARIŞ ŞİMŞEK
Uzay Vatan’da yeni sayfa açılıyor: Türkiye Uzay Ajansı aya sert iniş tarihini açıkladı!

TUA, kritik öneme sahip uzay ve havacılık teknolojileri ve bilimlerinde mevcut kapasiteyi artırarak Türkiye'nin bu alanda lider ülkeler arasında yer almasını sağlamak amacıyla çalışmalarını hızlandırıyor.

Uzay Vatan’da yeni sayfa açılıyor: Türkiye Uzay Ajansı aya sert iniş tarihini açıkladı!

TUA, Tübitak Uzay ve Delta V şirketleri, bünyesinde geliştirdikleri gözlem ve haberleşme uydu projelerinde elde ettikleri bilgi ve tecrübeleri Ay Araştırma Programı'na da taşıyacak. Ay Araştırma Programı (AYAP) birinci aşamasında, uluslararası iş birliğiyle çıkılacak dünya yörüngesinden kendi milli ve özgün hibrit roket motorunun da ateşlenmesiyle Ay'a ulaşarak sert iniş yapılacak.

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Uzay Vatan’da yeni sayfa açılıyor: Türkiye Uzay Ajansı aya sert iniş tarihini açıkladı!

Günümüz itibarıyla AYAP-1 kapsamında Ay'a ulaşması planlanan uzay aracının riskleri tanımlandı, görev tasarım ve ön tasarım çalışmaları tamamlanırken kritik tasarım aşaması devam ediyor. Aya sert inişin 2026 yılında gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Öte yandan yer istasyonu kiralama, fırlatma hizmeti gibi kritik hizmet alımlarının görüşmelerinin sürdüğü öğrenildi.

Uzay Vatan’da yeni sayfa açılıyor: Türkiye Uzay Ajansı aya sert iniş tarihini açıkladı!

ROVER İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

AYAP'ın ikinci aşamasında milli fırlatma aracıyla uzaya çıkılması, AYAP-2 uzay aracının yerli motorlarla Ay yüzeyine yumuşak iniş gerçekleştirmesi ve burada bilimsel araştırmalar yapması planlanıyor. AYAP-1 kapsamında sert iniş yapması planlanarak geliştirilmekte olan uzay aracının bir yandan da ikinci faz dikkate alınarak bir iniş aracı (lander) şeklinde de olmasına yönelik kavramsal tasarım çalışmaları yürütülmeye başlandı.

Uzay Vatan’da yeni sayfa açılıyor: Türkiye Uzay Ajansı aya sert iniş tarihini açıkladı!

Ayrıca ikinci faz içinde olması planlanan gezen araç (rover) misyonu kapsamında öğrenci takımları başta olmak üzere çeşitli ön çalışmalar yürütülüyor.

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