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Haberler Yaşam Uzay Yolcuları konusu ve oyuncu kadrosu: Uzay Yolcuları oyuncuları kimler, ne zaman yayınlandı?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:14 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 23:14

Uzay Yolcuları konusu ve oyuncu kadrosu: Uzay Yolcuları oyuncuları kimler, ne zaman yayınlandı?

Uzay Yolcuları konusu ile bilim kurgu, aksiyon ve romantizmi bir araya getiriyor. Bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan filmin orijinal ismi Passengers.Uzay temalı filmin yönetmen koltuğunda Morten Tyldum oturuyor. Oscar ödüllü Jennifer Lawrence ve Chris Pratt'in yer aldığı film, yıldızlararası bir yolculukta yaşanan beklenmedik bir uyanışın ardından gelişen olayları konu alıyor. Peki, Uzay Yolcuları oyuncuları kimler, ne zaman yayınlandı?

Uzay Yolcuları konusu ve oyuncu kadrosu: Uzay Yolcuları oyuncuları kimler, ne zaman yayınlandı?

Uzay Yolcuları filmi oyuncuları ve hikayesi ile dikkatleri üzerine topluyor. 2016 yapımı filmin senarist koltuğunda ise Jon Spaihts yer alıyor. Uzay boşluğunda geçen, romantik ve gerilim dolu bir atmosfer sunan film, sinemaseverlerin yakın takibinde. İşte, Uzay Yolcuları konusu ve oyuncu kadrosu…

Uzay Yolcuları konusu ve oyuncu kadrosu: Uzay Yolcuları oyuncuları kimler, ne zaman yayınlandı?

UZAY YOLCULARI KONUSU

Avalon adlı uzay gemisi, Homestead II adında çok uzak bir koloniye 5000'den fazla kişiyi götürmek üzere, 120 yıl sürecek bir yolculuk yapmaktadır. Giden kişiler bu yolculuk sonunda sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edebilmek için özel tasarlanmış "uyku kapsüllerinde" uyutulmaktadırlar.

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Uzay Yolcuları konusu ve oyuncu kadrosu: Uzay Yolcuları oyuncuları kimler, ne zaman yayınlandı?

Ancak yaşanan teknik bir sorun nedeniyle tamirci Jim Preston ve yazar Aurora Dunn'ın kapsülleri olması gerekenden önce açılır. Gemide bir başlarına kalan ikilinin önünde, hala 90 yıllık bir yol bulunmaktadır.

Uzay Yolcuları konusu ve oyuncu kadrosu: Uzay Yolcuları oyuncuları kimler, ne zaman yayınlandı?

UZAY YOLCULARI OYUNCULARI

  • Jennifer Lawrence
  • Chris Pratt
  • Michael Sheen
  • Laurence Fishburne
  • Andy Garcia
  • Vince Foster
  • Conor Brophy
  • Julee Cerda
Uzay Yolcuları konusu ve oyuncu kadrosu: Uzay Yolcuları oyuncuları kimler, ne zaman yayınlandı?