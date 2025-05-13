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Uzay Yolcuları konusu ve oyuncu kadrosu: Uzay Yolcuları oyuncuları kimler, ne zaman yayınlandı?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 23:14
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
23:14
Uzay Yolcuları konusu ve oyuncu kadrosu: Uzay Yolcuları oyuncuları kimler, ne zaman yayınlandı?
Uzay Yolcuları konusu ile bilim kurgu, aksiyon ve romantizmi bir araya getiriyor. Bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan filmin orijinal ismi Passengers.Uzay temalı filmin yönetmen koltuğunda Morten Tyldum oturuyor. Oscar ödüllü Jennifer Lawrence ve Chris Pratt'in yer aldığı film, yıldızlararası bir yolculukta yaşanan beklenmedik bir uyanışın ardından gelişen olayları konu alıyor. Peki, Uzay Yolcuları oyuncuları kimler, ne zaman yayınlandı?