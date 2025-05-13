Uzay Yolcuları konusu ve oyuncu kadrosu: Uzay Yolcuları oyuncuları kimler, ne zaman yayınlandı?

UZAY YOLCULARI KONUSU

Avalon adlı uzay gemisi, Homestead II adında çok uzak bir koloniye 5000'den fazla kişiyi götürmek üzere, 120 yıl sürecek bir yolculuk yapmaktadır. Giden kişiler bu yolculuk sonunda sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edebilmek için özel tasarlanmış "uyku kapsüllerinde" uyutulmaktadırlar.