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Haberler Yaşam Uzman isim harita üzerinde gösterdi! Metre metre paylaşıp uyardı: İşte tsunami riski yüksek bölgeler
Giriş Tarihi: 17.02.2025 11:17 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 11:17

Uzman isim harita üzerinde gösterdi! Metre metre paylaşıp uyardı: İşte tsunami riski yüksek bölgeler

Son dönemde Ege Denizi'nde Santorini Adası çevresinde etkili olan deprem fırtınası Yunanistan ve Türkiye'de endişeye yol açtı. 28 Ocak'tan bu yana bölgede 9 binden fazla deprem meydana gelirken, Türkiye'de tsunamiden hangi bölgelerin etkilenip etkilenmeyeceği merak konusu oldu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, taşkın riski olan alanları metre metre belirlediklerini belirterek "İzmir'in iç körfezde bulunması ve Ege kıyı şeridinin de adalar tarafından korunması nedeniyle bu bölgelerde tsunami riski düşük." dedi. Uzman isim, taşkın riski yüksek alanları da sıraladı.

DHA
Uzman isim harita üzerinde gösterdi! Metre metre paylaşıp uyardı: İşte tsunami riski yüksek bölgeler

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Merkezi (CBS-UZAL) Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Ege Denizi'nde Santorini Adası çevresinde yaşanan deprem fırtınasıyla ilgili Yunanistan ve Türkiye kıyılarında tsunamiden etkilenecek taşkın alanlarının metre metre yer aldığı harita geliştirdi.

Uzman isim harita üzerinde gösterdi! Metre metre paylaşıp uyardı: İşte tsunami riski yüksek bölgeler

"ÜLKEMİZ KIYILARI, EGE'DEKİ ADALARLA BİRLİKTE TSUNAMİ RİSKİ ALTINDA"

Haritaya ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Özçelik, Türkiye'nin 3 tarafındaki kıyıların doğal olarak deniz taşkınlarına karşı risk altında olduğunu söyledi. 28 Ocak'tan bu yana Santorini Adası etrafında sismik aktivitenin devam ettiğine dikkati çeken Doç. Dr. Özçelik, "Bu nedenle gerek Yunanistan kıyıları gerekse ülkemiz kıyıları, Ege'deki adalarla birlikte olmak üzere tsunami riski altında. 6 Şubat depremi sonrasında İskenderun kıyılarında haftalarca deniz taşkınları oldu.

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Uzman isim harita üzerinde gösterdi! Metre metre paylaşıp uyardı: İşte tsunami riski yüksek bölgeler

"5,10 VE 20 METRE TAŞKIN ZONLARI BELİRLEDİK"

Muğla'nın Köyceğiz kıyısında, İzmir Körfezi'nde, Ege ve Akdeniz kıyılarının çeşitli noktalarında da deniz taşkınlarını görmekteyiz. Bu noktada deniz taşkın risk alanlarını, 5, 10 ve 20 metre taşkın zonları şeklinde belirledik. Bunun için ileri yer gözlem uydusu ALOS verilerini kullandık. Araştırmacılarımız ve halkımız için alansal veri seti oluşturduk" dedi.

Uzman isim harita üzerinde gösterdi! Metre metre paylaşıp uyardı: İşte tsunami riski yüksek bölgeler

İŞTE EN RİSKLİ BÖLGELER

Doç. Dr. Özçelik, "2011'de Japonya'nın Tohoku depremi sonrasında Tokyo Üniversitesi bünyesinde tsunamik etkilerin nerede gözükebileceği yönünde araştırmalar yapmıştık. Biz, bu noktada afet öncesinde bu çalışmayı yapabilmiş olmamız bakımından biraz daha şanlıyız. Afet yönetimin en önemli unsuru afetten önce yapılan çalışmalar ve gerekli tedbirlerin alınmasıdır" diye konuştu.

Uzman isim harita üzerinde gösterdi! Metre metre paylaşıp uyardı: İşte tsunami riski yüksek bölgeler

Doç. Dr. Özçelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ege kıyılarını değerlendirsek Foça'dan başlayarak Bayraklı, İzmir ve Urla Yarımadası etrafından 10 metrelik ve 20 metrelik risk zonları geniş alanlar kaplıyor. İleriye gittiğimiz zaman Kuşadası, Latmos Körfezi, karşısında Sisam Adası, aşağıya indimiz zaman Didim, Güllük Körfezi, Gümüşlük, Turgutreis, Bodrum, Akyaka, Ören, Turgut, Marmaris, Köyceğiz, Sarıgerme ile Fethiye'nin 5 ve 10 metrelik deniz taşkınları risk bölgesinde yer aldığı görülüyor.

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