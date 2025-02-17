Haberler
Yaşam
Uzman isim harita üzerinde gösterdi! Metre metre paylaşıp uyardı: İşte tsunami riski yüksek bölgeler
Giriş Tarihi: 17.02.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
11:17
Uzman isim harita üzerinde gösterdi! Metre metre paylaşıp uyardı: İşte tsunami riski yüksek bölgeler
Son dönemde Ege Denizi'nde Santorini Adası çevresinde etkili olan deprem fırtınası Yunanistan ve Türkiye'de endişeye yol açtı. 28 Ocak'tan bu yana bölgede 9 binden fazla deprem meydana gelirken, Türkiye'de tsunamiden hangi bölgelerin etkilenip etkilenmeyeceği merak konusu oldu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, taşkın riski olan alanları metre metre belirlediklerini belirterek "İzmir'in iç körfezde bulunması ve Ege kıyı şeridinin de adalar tarafından korunması nedeniyle bu bölgelerde tsunami riski düşük." dedi. Uzman isim, taşkın riski yüksek alanları da sıraladı.