Giriş Tarihi: 07.08.2024 08:51
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024
09:15
Uzman isim SABAH'a açıkladı! Instagram'ın erişime açılması için 3 şart sıraladı: Katalog suçlara karşı en önemli adım...
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin haklı taleplerinin karşılanması durumunda sorunun çözüleceğini belirtirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle yapılan görüşmede ciddi ilerleme kaydedildiğini ifade etti. Dijital İletişim Araştırmacısı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, konuyla ilgili sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada, Instagram'a erişim engelinin kaldırılmasının 3 şartın yerine getirilmesine bağlı olduğunu belirterek, katalog suçlara karşı en önemli adımın yasaların güçlendirilmesi olduğunu ifade etti.