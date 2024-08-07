Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 07.08.2024 08:51 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 09:15

Uzman isim SABAH'a açıkladı! Instagram'ın erişime açılması için 3 şart sıraladı: Katalog suçlara karşı en önemli adım...

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin haklı taleplerinin karşılanması durumunda sorunun çözüleceğini belirtirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle yapılan görüşmede ciddi ilerleme kaydedildiğini ifade etti. Dijital İletişim Araştırmacısı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, konuyla ilgili sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada, Instagram'a erişim engelinin kaldırılmasının 3 şartın yerine getirilmesine bağlı olduğunu belirterek, katalog suçlara karşı en önemli adımın yasaların güçlendirilmesi olduğunu ifade etti.

Halil İbrahim Ülkü
Uzman isim SABAH’a açıkladı! Instagram’ın erişime açılması için 3 şart sıraladı: Katalog suçlara karşı en önemli adım...

BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'e erişim engeli getirildi. BTK'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı." ifadesine yer verildi.

Uzman isim SABAH’a açıkladı! Instagram’ın erişime açılması için 3 şart sıraladı: Katalog suçlara karşı en önemli adım...

"DİJİTAL FAŞİZMLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen İnsan Hakları Programında, Türkiye'nin haklı taleplerinin karşılanması durumunda sorunun çözüleceğini ifade etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Uzman isim SABAH’a açıkladı! Instagram’ın erişime açılması için 3 şart sıraladı: Katalog suçlara karşı en önemli adım...

Erdoğan, sosyal medya şirketlerinin mafya gibi hareket ettiklerini belirterek, "Dijital faşizmle karşı karşıyayız. Her türlü ahlaksızlığı ve terör örgütü destekçiliğini özgürlük parantezine alıp teşvik eden bu şirketler, Filistin halkının kahraman evlatlarına, direnişine açıkça savaş açmıştır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuyla ilgili son olarak "Türkiye'nin haklı talepleri karşılanır, hassasiyetlerine saygı gösterilirse mesele zaten kendiliğinden hal yoluna girecektir." dedi.

Uzman isim SABAH’a açıkladı! Instagram’ın erişime açılması için 3 şart sıraladı: Katalog suçlara karşı en önemli adım...

BAKAN URALOĞLU: CİDDİ İLERLEME KAYDETTİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise yaptığı son açıklamada, Instagram yetkilileriyle yapılan görüşmede ciddi bir ilerleme kaydettiklerini ifade etti.

Konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Uraloğlu, "Kanunlarımızı ön plana çıkarıyoruz. Onları sonuna kadar savunacağız. Ciddi ilerleme kaydettik. Talepler karşılanırsa erişim açılır" dedi.

Uzman isim SABAH’a açıkladı! Instagram’ın erişime açılması için 3 şart sıraladı: Katalog suçlara karşı en önemli adım...

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı ve Dijital İletişim Araştırmacısı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, Instagram'a getirilen erişim engeli ile ilgili sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.

Fotoğraf: Prof. Dr. Ali Murat Kırık

SON DAKİKA