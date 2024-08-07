Uzman isim SABAH’a açıkladı! Instagram’ın erişime açılması için 3 şart sıraladı: Katalog suçlara karşı en önemli adım...

Erdoğan, sosyal medya şirketlerinin mafya gibi hareket ettiklerini belirterek, "Dijital faşizmle karşı karşıyayız. Her türlü ahlaksızlığı ve terör örgütü destekçiliğini özgürlük parantezine alıp teşvik eden bu şirketler, Filistin halkının kahraman evlatlarına, direnişine açıkça savaş açmıştır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuyla ilgili son olarak "Türkiye'nin haklı talepleri karşılanır, hassasiyetlerine saygı gösterilirse mesele zaten kendiliğinden hal yoluna girecektir." dedi.