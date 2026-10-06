Uzmanlar uyardı: Bu besinleri tencereye koymadan önce bir kez daha düşünün!

Yemek hazırlarken lezzet katmak amacıyla tencereye attığımız pek çok sebze ve kuruyemiş, ne yazık ki yüksek ısı karşısında tüm şifasını kaybediyor. Pişirme esnasında hücre yapısı bozulan gıdalar, vücudumuza sağlaması gereken faydanın sadece küçük bir kısmını sunabiliyor. Uzmanlar, günlük beslenme rutininde pişirme alışkanlıklarını değiştirerek bazı gıdaları doğrudan çiğ tüketilmesini öneriyor.