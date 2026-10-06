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Uzmanlar uyardı: Bu besinleri tencereye koymadan önce bir kez daha düşünün!
Giriş Tarihi: 06.10.2026 15:36
Uzmanlar uyardı: Bu besinleri tencereye koymadan önce bir kez daha düşünün!
Mutfaklarımızda sebzeleri sotelemek, kavurmak veya uzun uzun haşlamak en sık başvurduğumuz pişirme yöntemleri arasında yer alıyor. Ancak modern beslenme uzmanları, yüksek ısı ile temas eden birçok sebze ve meyvenin içerisindeki hassas vitamin ve antioksidanların saniyeler içinde buharlaştığı konusunda uyarıyor. İşte tencereye koymadan önce bir kez daha düşünülmesi gereken o besinler…