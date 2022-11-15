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Giriş Tarihi: 15.11.2022 17:29 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 17:29

Vakıfbank polis maaş promosyonu ödemeleri yattı mı, nasıl öğrenilir? EGM 2022 Polis promosyonu ödemeleri sorgulama ekranı

Polis promosyonu ödemeleri için geri sayım devam ediyor. Vakıfbank ile imzalanan anlaşma doğrultusunda İçişleri Bakanlığı bünyesinde görevli olan polislere maaş promosyonu verileceği bildirilmiş ve ödemelerin Kasım ayında yapılacağı açıklanmıştı. Kasım ayının ortalarına gelinmesiyle beraber polis promosyonu ödemeleri için gözler EGM'den gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, 2022 Vakıfbank polis maaş promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir? EGM Vakıfbank polis maaş promosyonu ödemeleri sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

Vakıfbank polis maaş promosyonu ödemeleri yattı mı, nasıl öğrenilir? EGM 2022 Polis promosyonu ödemeleri sorgulama ekranı

EGM polis promosyonu ödemeleri sorgulama ekranı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Vakıfbank ile imzalanan anlaşma ile polis promosyon tutarı, her personel için 27 bin TL olarak belirlenirken ödemelerin Kasım ayında yatırılacağı bildirildi. Kasım ayının sonuna yaklaşılmasıyla beraber ''2022 Vakıfbank polis maaş promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak?'' sorularına yanıt aranıyor. Polis maaş promosyonu ödemeleri için Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelecek olan son dakika açıklaması bekleniyor. İşte, 2022 EGM polis promosyonu ödeme tarihi hakkında merak edilenler...

Vakıfbank polis maaş promosyonu ödemeleri yattı mı, nasıl öğrenilir? EGM 2022 Polis promosyonu ödemeleri sorgulama ekranı

POLİS MAAŞ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Buna göre polis maaş promosyonu peşin ve tek seferde 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla ödenecek.

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Vakıfbank polis maaş promosyonu ödemeleri yattı mı, nasıl öğrenilir? EGM 2022 Polis promosyonu ödemeleri sorgulama ekranı

POLİS MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR - KAÇ TL?

Emniyet Genel Müdürlüğü, Vakıfbank ile yapılan yeni banka maaş promosyonuna ilişkin protokole göre, tüm personele tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın 27 bin lira ödenmesinin karara bağlandığını bildirdi.

Vakıfbank polis maaş promosyonu ödemeleri yattı mı, nasıl öğrenilir? EGM 2022 Polis promosyonu ödemeleri sorgulama ekranı

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vakıfbank ile 18 Mart'ta 5 yıllık süre için maaş promosyon protokolü imzalandığı ve bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 lira olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her altı ayda bir memur maaş zammı oranında arttırılması şartının getirildiği hatırlatıldı.

2022'de memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yaklaşık 3 ay süren yeniden görüşmelerin gerçekleştirildiği ve maaş promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girildiği ifade edildi.

Vakıfbank polis maaş promosyonu ödemeleri yattı mı, nasıl öğrenilir? EGM 2022 Polis promosyonu ödemeleri sorgulama ekranı

Yapılan görüşmeler neticesinde protokolün revize edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin lira ödenmesi karara bağlanmıştır. Yeni protokol 1 Kasım'da yürürlüğe girecektir. Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir.

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