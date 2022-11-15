Vakıfbank polis maaş promosyonu ödemeleri yattı mı, nasıl öğrenilir? EGM 2022 Polis promosyonu ödemeleri sorgulama ekranı

Polis promosyonu ödemeleri için geri sayım devam ediyor. Vakıfbank ile imzalanan anlaşma doğrultusunda İçişleri Bakanlığı bünyesinde görevli olan polislere maaş promosyonu verileceği bildirilmiş ve ödemelerin Kasım ayında yapılacağı açıklanmıştı. Kasım ayının ortalarına gelinmesiyle beraber polis promosyonu ödemeleri için gözler EGM'den gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, 2022 Vakıfbank polis maaş promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl öğrenilir? EGM Vakıfbank polis maaş promosyonu ödemeleri sorgulama ekranı ve tüm detaylar…