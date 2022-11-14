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Giriş Tarihi: 14.11.2022 14:06 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 14:07

Vakıfbank polis maaş promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak? EGM 2022 Polis promosyon ödemeleri bekleniyor! İşte sorgulama ekranı!

Polis promosyon ödemeleri için gözler EGM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Uzunca bir süredir konuşulan ve Vakıfbank tarafından verilecek olan bu ücret için geri sayım devam ederken öte yandan "2022 Vakıfbank polis maaş promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Ödemeler için bilindiği üzere Kasım ayı işaret edilmişti. Kasım ayının sonuna doğru binlerce vatandaş detayları merak ediyor. Peki, EGM Vakıfbank polis maaş promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak? İşte ödemelerle ilgili son durum…

Vakıfbank polis maaş promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak? EGM 2022 Polis promosyon ödemeleri bekleniyor! İşte sorgulama ekranı!

Polis promosyon ödeme tarihleri için meraklı bekleyiş sürüyor. Yeni haftaya başlarken ülke genelinde öne çıkan konular arasında bir süredir beklenen bu promosyon ödemeleri yer alıyor. Bu noktada ise "2022 Vakıfbank polis maaş promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Yapılan duyuruda "Peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin TL ödenmesi karara bağlanmıştır." İfadeleri yer aldı. İşte EGM polis promosyon ödemelerinde son durum.

Vakıfbank polis maaş promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak? EGM 2022 Polis promosyon ödemeleri bekleniyor! İşte sorgulama ekranı!

POLİS MAAŞ PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Polis maaş promosyonu peşin ve tek seferde 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla ödenecek.

POLİS MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR - KAÇ TL?

Emniyet Genel Müdürlüğü, Vakıfbank ile yapılan yeni banka maaş promosyonuna ilişkin protokole göre, tüm personele tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın 27 bin lira ödenmesinin karara bağlandığını bildirdi.

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Vakıfbank polis maaş promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak? EGM 2022 Polis promosyon ödemeleri bekleniyor! İşte sorgulama ekranı!

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vakıfbank ile 18 Mart'ta 5 yıllık süre için maaş promosyon protokolü imzalandığı ve bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 lira olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her altı ayda bir memur maaş zammı oranında arttırılması şartının getirildiği hatırlatıldı.

2022'de memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yaklaşık 3 ay süren yeniden görüşmelerin gerçekleştirildiği ve maaş promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girildiği ifade edildi.

Vakıfbank polis maaş promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak? EGM 2022 Polis promosyon ödemeleri bekleniyor! İşte sorgulama ekranı!

Yapılan görüşmeler neticesinde protokolün revize edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin lira ödenmesi karara bağlanmıştır. Yeni protokol 1 Kasım'da yürürlüğe girecektir. Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir.

Vakıfbank polis maaş promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak? EGM 2022 Polis promosyon ödemeleri bekleniyor! İşte sorgulama ekranı!

Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller ise sözleşmelerin bitiş tarihinde söz konusu yeni protokole dahil olacaktır. Vakıfbank Yönetim Kuruluna, Vakıfbank Genel Müdürüne ve protokol görüşmelerini gerçekleştiren heyetlere, Türk Polis Teşkilatı adına çok teşekkür ediyoruz."

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