Vakıfbank polis maaş promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak? EGM 2022 Polis promosyon ödemeleri bekleniyor! İşte sorgulama ekranı!

Polis promosyon ödemeleri için gözler EGM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Uzunca bir süredir konuşulan ve Vakıfbank tarafından verilecek olan bu ücret için geri sayım devam ederken öte yandan "2022 Vakıfbank polis maaş promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Ödemeler için bilindiği üzere Kasım ayı işaret edilmişti. Kasım ayının sonuna doğru binlerce vatandaş detayları merak ediyor. Peki, EGM Vakıfbank polis maaş promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak? İşte ödemelerle ilgili son durum…