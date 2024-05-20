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Haberler Yaşam ''Vakit doldu'' diyerek uyardı! Deprem riski en yüksek 18 ili tek tek açıkladı: Marmara depremi yakın mı?
Giriş Tarihi: 20.05.2024 11:35 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 11:38

''Vakit doldu'' diyerek uyardı! Deprem riski en yüksek 18 ili tek tek açıkladı: Marmara depremi yakın mı?

Depremlerin sık sık yaşandığı ülkemizde deprem için uyarılar bir bir geliyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan 6 Şubat depreminden sonra birçok deprem bilimci Türkiye'nin riskli fay hatlarını işaret ediyor. Deprem riski yüksek 18 il açıklandı. Peki deprem riski yüksek iller hangileri, Marmara depremi yakın mı? İşte deprem bilimcilerin o açıklamaları:

’’Vakit doldu’’ diyerek uyardı! Deprem riski en yüksek 18 ili tek tek açıkladı: Marmara depremi yakın mı?

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür "En çok endişe ettiğim yer" diyerek o ili işaret etti. O il ve 18 ilde şiddetli bir deprem beklendiğini açıkladı. Hazırlıkların tamamlanması gerektiğine ve önlemlerin alınması gerektiğine işaret etti. Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'de deprem beklenen yüksek riskli bölgeleri işaret etti. İşte Türkiye'de deprem beklenen bölgeler

’’Vakit doldu’’ diyerek uyardı! Deprem riski en yüksek 18 ili tek tek açıkladı: Marmara depremi yakın mı?

Japon deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki,6 Şubat depreminden sonra yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. "2019 yılından sonra Türkiye'de 4 ve 5 şiddetinde depremler ara ara olmaya devam ediyor. Bu büyük depremin habercisi olarak söylenemez ama dünya genelinde bir deprem hareketliliği var." şeklinde açıklamalarda bulunan Moriwaki Türkiye'de 4 kritik bölgeyi işaret etti.

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’’Vakit doldu’’ diyerek uyardı! Deprem riski en yüksek 18 ili tek tek açıkladı: Marmara depremi yakın mı?

4 BÖLGE İÇİN DEPREM UYARISI!
Deprem uzmanı Yoşinori, 4 bölge için deprem uyarısında bulunarak, özellikle İnegöl, Bursa, Bandırma ve Balıkesir'de deprem beklenildiğini söyledi.
Ege Bölgesi'nde, 7'nin üzerinde deprem beklemediğini söyleyen Moriwaki, Ege'nin diğer bölgelere nazaran fay hattının ince ince kısa ve yatay olduğunu da belirtti.

’’Vakit doldu’’ diyerek uyardı! Deprem riski en yüksek 18 ili tek tek açıkladı: Marmara depremi yakın mı?

KÜÇÜK DEPREMLER BÜYÜK DEPREMİN HABERİCİSİ Mİ?
Moriwaki'nin uyarılarına göre, "Gemlik'te meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki deprem sonrasında Konya, Malatya gibi bölgelerde de aralıklarla depremler oldu. Bu depremler, büyük bir sarsıntının öncüleri olabilir. Güney ve kuzey fay hatları birbirini tetikliyor. Özellikle Bursa-Gemlik, Balıkesir, Yalova gibi yerlerde 7 üzerinde bir deprem riski bulunuyor. Bandırma bölgesinde küçük ama sık depremler yaşanıyor. Bunlar büyük bir depremin işaretçisi olabilir."

’’Vakit doldu’’ diyerek uyardı! Deprem riski en yüksek 18 ili tek tek açıkladı: Marmara depremi yakın mı?

Açıklamalarıyla Çanakkale bölgesine dikkat çeken deprem uzmanı Bu bölgede günde 20-30 kere küçük depremler oluyor ama ileride büyük bir deprem olabilir. Çanakkale tarafında tehlikeli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yaşanan küçük depremler olabilecek büyük depremlerin önüne geçmiyor" şeklinde konuştu.

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