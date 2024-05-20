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''Vakit doldu'' diyerek uyardı! Deprem riski en yüksek 18 ili tek tek açıkladı: Marmara depremi yakın mı?
Giriş Tarihi: 20.05.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
11:38
''Vakit doldu'' diyerek uyardı! Deprem riski en yüksek 18 ili tek tek açıkladı: Marmara depremi yakın mı?
Depremlerin sık sık yaşandığı ülkemizde deprem için uyarılar bir bir geliyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan 6 Şubat depreminden sonra birçok deprem bilimci Türkiye'nin riskli fay hatlarını işaret ediyor. Deprem riski yüksek 18 il açıklandı. Peki deprem riski yüksek iller hangileri, Marmara depremi yakın mı? İşte deprem bilimcilerin o açıklamaları: