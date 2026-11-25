Valiliklerdeki görev değişikliklerinin yanı sıra İçişleri Bakanlığı bünyesindeki üst düzey görevlerde de yeni atamalar gerçekleştirildi. Toplam 59 ismi kapsayan kararnameyle hangi ilin valisinin değiştiği ve yeni görevlere kimlerin getirildiği belli oldu.