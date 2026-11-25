14 VALİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMRİNE ALINDI
Kararnameyle İçişleri Bakanlığı emrine alınan valiler şöyle:
- Kars Valisi Ziya Polat
- Sakarya Valisi Rahmi Doğan
- Sivas Valisi Yılmaz Şimşek
- Bolu Valisi Abdulaziz Aydın
- Kırklareli Valisi Uğur Turan
- Şırnak Valisi Birol Ekici
- Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu
- Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer
- Çanakkale Valisi Ömer Toraman
- Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan
- Amasya Valisi Önder Bakan
- Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar
- Giresun Valisi Mustafa Koç
- Muğla Valisi İdris Akbıyık