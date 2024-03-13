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Haberler Yaşam Valilik duyurdu: O ilde okullar 18 Mart'ta tatil edildi! İşte Pazartesi günü okulların tatil edildiği o şehir…
Giriş Tarihi: 13.03.2024 20:39 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 20:39

Valilik duyurdu: O ilde okullar 18 Mart'ta tatil edildi! İşte Pazartesi günü okulların tatil edildiği o şehir…

Bu yıl 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü. Türk tarihinin dönüm noktaları arasında yer alan bu önemli günde, 'Çanakkale Geçilmez' destanını dünya tarihine altın harflerle yazdıran kahramanlar bir kez daha gururla anılacak. Bu şanlı tarih, ülkenin dört bir tarafında çeşitli etkinlikler, bayraklar ve şiirler ile kutlanacak. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin Pazartesi gününe denk gelmesi nedeniyle okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Konu ile ilgili bir ilin Valiliğinden açıklama geldi. O ilde 18 Mart Pazartesi günü okullar tatil edildi! İşte o şehir…

Valilik duyurdu: O ilde okullar 18 Mart’ta tatil edildi! İşte Pazartesi günü okulların tatil edildiği o şehir…

Ülkemiz için oldukça değerli ve önemli tarihler arasında yer alan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi, her yıl 18 Mart günü kutlanıyor. Bu özel günde, I. Dünya Savaşı sırasında 18 Mart 1915 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nun zaferiyle sona eren Çanakkale Deniz Savaşları ve şehit olan Türk askerleri anılıyor.

Valilik duyurdu: O ilde okullar 18 Mart’ta tatil edildi! İşte Pazartesi günü okulların tatil edildiği o şehir…

Bu yıl Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 109. Yıldönümü başta Çanakkale olmak üzere tüm Türkiye'de çeşitli programlarla kutlanacak. 18 Mart Çanakkale Zaferi tarihi Pazartesi gününe denk geliyor. Bu nedenle öğrenciler ve velileri okulların tatil olup olmadığını merak ediyor.

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Valilik duyurdu: O ilde okullar 18 Mart’ta tatil edildi! İşte Pazartesi günü okulların tatil edildiği o şehir…

Konu ile ilgili araştırmalar sürerken bir ilin valiliğinden açıklama geldi. O şehirde okullar 18 Mart'ta tatil edildi! İşte Pazartesi günü okulların tatil edildiği o şehir…

Valilik duyurdu: O ilde okullar 18 Mart’ta tatil edildi! İşte Pazartesi günü okulların tatil edildiği o şehir…

ÇANAKKALE'DE 18 MART'TA EĞİTİME ARA VERİLECEK!

Çanakkale Valiliği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle 18 Mart Pazartesi günü okullarda eğitim öğretime ara verileceğini duyurdu.

Valilik duyurdu: O ilde okullar 18 Mart’ta tatil edildi! İşte Pazartesi günü okulların tatil edildiği o şehir…

Valilikten yapılan açıklamada, "18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünün coşkulu kutlanması amacıyla 18 Mart Pazartesi günü Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilecektir." ifadelerine yer verildi.

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