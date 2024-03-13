Valilik duyurdu: O ilde okullar 18 Mart’ta tatil edildi! İşte Pazartesi günü okulların tatil edildiği o şehir…

Bu yıl Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 109. Yıldönümü başta Çanakkale olmak üzere tüm Türkiye'de çeşitli programlarla kutlanacak. 18 Mart Çanakkale Zaferi tarihi Pazartesi gününe denk geliyor. Bu nedenle öğrenciler ve velileri okulların tatil olup olmadığını merak ediyor.