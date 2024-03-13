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Valilik duyurdu: O ilde okullar 18 Mart'ta tatil edildi! İşte Pazartesi günü okulların tatil edildiği o şehir…
Giriş Tarihi: 13.03.2024 20:39
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
20:39
Valilik duyurdu: O ilde okullar 18 Mart'ta tatil edildi! İşte Pazartesi günü okulların tatil edildiği o şehir…
Bu yıl 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü. Türk tarihinin dönüm noktaları arasında yer alan bu önemli günde, 'Çanakkale Geçilmez' destanını dünya tarihine altın harflerle yazdıran kahramanlar bir kez daha gururla anılacak. Bu şanlı tarih, ülkenin dört bir tarafında çeşitli etkinlikler, bayraklar ve şiirler ile kutlanacak. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin Pazartesi gününe denk gelmesi nedeniyle okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Konu ile ilgili bir ilin Valiliğinden açıklama geldi. O ilde 18 Mart Pazartesi günü okullar tatil edildi! İşte o şehir…