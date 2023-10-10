Haberler Yaşam VAN DEPREMLE SALLANDI! 9 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ile az önce Van'da deprem mi oldu?

Giriş Tarihi: 10.10.2023 05:47 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 05:47

VAN DEPREMLE SALLANDI! 9 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ile az önce Van'da deprem mi oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre Van'ın Özalp ilçesinde 3.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgede bulunanlar detayları öğrenmek isteyerek Van'da deprem mi oldu? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Van deprem verileri ve tüm detaylar.