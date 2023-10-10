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Haberler Yaşam VAN DEPREMLE SALLANDI! 9 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ile az önce Van'da deprem mi oldu?
Giriş Tarihi: 10.10.2023 05:47 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 05:47

VAN DEPREMLE SALLANDI! 9 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ile az önce Van'da deprem mi oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre Van'ın Özalp ilçesinde 3.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgede bulunanlar detayları öğrenmek isteyerek Van'da deprem mi oldu? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Van deprem verileri ve tüm detaylar.

VAN DEPREMLE SALLANDI! 9 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ile az önce Van’da deprem mi oldu?

Van'ın Özalp ilçesinde 3.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak Van'da deprem mi oldu? sorusuna cevap aranmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA | VAN DEPREMLE SALLANDI

Son dakika Van deprem verileri ve tüm detaylar şöyle;

VAN DEPREMLE SALLANDI! 9 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ile az önce Van’da deprem mi oldu?

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

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VAN DEPREMLE SALLANDI! 9 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ile az önce Van’da deprem mi oldu?

AFAD VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

VAN DEPREMLE SALLANDI! 9 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ile az önce Van’da deprem mi oldu?

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ KONUMU

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