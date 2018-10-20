Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'nde 800 bin yıl sonra ilk kez görüldü!

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 20.10.2018 17:00 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 17:24
Van Gölü'nde 800 bin yıl sonra ilk kez görüldü!

'nde 800 bin yıl sonra ilk kez görüldü...

Van Gölü'nde 800 bin yıl sonra ilk kez görüldü!

YENİ BİR BALIK TÜRÜ BULUNDU

Bugüne kadar sadece balık türü olarak inci kefalinin yaşadığı düşünülen 'nde yaşayabilen yeni bir balık türü bulundu. Balığın dünyanın başka herhangi bir yerinde görülüp görülmediğini ve türünü tam olarak tespit etmek için ise çalışmalar sürerken, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Yani artık Gölü'nde endemik Van Gölü inci kefaline ilave olarak yeni bir balık türümüz daha var. Van Gölü'nde yaşayabilen ikinci bir tür balığımız var artık" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Van Gölü'nde 800 bin yıl sonra ilk kez görüldü!

İl Jandarma Komutanlığı'nın Sualtı Timi'nin eğitim dalışları sırasında bir balık türü tespit edildi. Bunun üzerine araştırmalar yapan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, araştırmalara başladı. 'nün 800 bin yıllık tarihi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sarı, yaklaşık 3 ay süren araştırma sonucunda Van Gölü'nde yaşayan ikinci bir balık türünün olduğunu tespit etti.

Van Gölü'nde 800 bin yıl sonra ilk kez görüldü!

Yıllardır 'nde yaptığı çeşitli araştırmaları ve dünyada sadece Gölü'nde yaşayan İnci Kefali'ni koruma çalışmalarıyla adından söz ettiren Prof. Dr. Sarı, Van Gölü'nün 3 bin 712 kilometre karelik çok büyük yüzey alanına sahip olduğunu ve 451 metrelik bir derinliği olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Sarı, Van Gölü'nün çok farklı bir ortamı olduğunu belirtirken, bu yönüyle gölün dünyanın en büyük soda gölü olduğunu söyledi.

Van Gölü'nde 800 bin yıl sonra ilk kez görüldü!

'nün hem tatlı sulardan hem denizlerden çok farklı bir takım ekolojik özelliklere sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Sarı, " Gölü'nün altında dünyanın en büyük mikrobiyalitleri bulunuyor. Bu mikrobiyalitler gölün dibindeki çatlaklardan çıkan kalsiyumca zengin suların göldeki karbonat ve bikorbonatlarla reaksiyona girmesi ve bu reaksiyona biyolojik süreçlerin de katılmasıyla bir çökelme meydana geliyor.

Van Gölü'nde 800 bin yıl sonra ilk kez görüldü!

Ve göl dibinde yukarıya doğru yükselen taşlaşmış yapılar ortaya çıkıyor. Bu yapılan ağaç gibi sürekli büyüyor. 'nün sıfır ile100 metre derinlikleri arasında 2013 yılından beri mikrobiyalit alanlarını tespit etmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar yüzde 90'ndan fazla alanı taradık. Ve büyük ölçüde mikrobiyalit alanlarını belirledik. Geri kalanı için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Van Gölü'nde 800 bin yıl sonra ilk kez görüldü!

'İNCİ KEFALİ YALNIZ DEĞİL'

Mikrobiyalitlerle ilgili yaptıkları çalışmalar sırasında çok ilginç bulgular elde ettiklerini belirten Prof. Dr. Sarı, "Bunlardan en ilgincini bugün sizinle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bugüne kadar biz biyolojik çeşitliliğinden bahsederken 'şimdiye kadar yapılan tespitlere göre 103 tür bitkisel plankton (fitoplankton), 36 tür haysal plankton (zooplankton) ve tek bir tür balık yani inci kefali yaşar' dedik. Bu ifademiz bugün itibariyle değişti. Plankton türleriyle ilgili henüz yeni bir ifademiz yok. Fakat bu saat itibariyle Van Gölü'nde artık 2 tür balık yaşıyor diyebileceğiz" diye konuştu.

BİZE ULAŞIN