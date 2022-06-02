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Haberler Yaşam Van Piknik Alanları - Van Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları
Giriş Tarihi: 02.06.2022 16:31 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 16:31

Van Piknik Alanları - Van Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan Van, Türkiye'nin en kalabalık şehirleri arasında 19. sıradadır. Geçmişte, Hititler, Hurriler, Urartular ve Medler gibi kadim medeniyetlere kucak açan Van, tarihi ve doğal yapı anlamında çok zengindir. Bu zenginliğin tadını çıkarmak isteyenler için Van'da görülmeye değer, birçok tarihi yapı ve doğal alan vardır. Van piknik alanları, sıcaklıkların artması ile birlikte ilgi çekici bir hal almaya başlar. Van piknik yerleri, günün yorgunluğunu atmak isteyenlerin rahatlamak için tercih ettiği mekanlardır. Van mesire alanları nerelerdir diye soranlar için işte cevabı…

Van Piknik Alanları - Van Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Van Gölü, ülkemizin en büyük gölü olmasıyla bilinir. Van aynı zamanda, en geniş topraklara sahip iller arasında ilk sıralardadır. Dünyaca meşhur kedisi, kahvaltısı, otlu peyniri, tarihi kaleleri, volkanik dağları yabancı turistlerin merakını cezbeder. Tüm bunların haricinde doğa manzaralarını sevenler ve yeşilliğin içinde kaybolmak isteyenler için mesire alanları vardır. Van piknik alanları, yerli ve yabancı fark etmeksizin en çok ziyaretçi çeken yerlerdir. Çeşit çeşit ağaç ve bitkiler, doğal su kaynakları ve oksijen dolu temiz havası ile Van piknik yerleri, zaman geçirmek için tercih edilen yerlerin başında gelir. İşte Van mesire alanları ile ilgili detaylar…

Van Piknik Alanları - Van Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Van'daki Mesire Alanları ve Piknik Yerleri Hangileridir?

Bu güzel şehirde, Van Kalesi, Hoşap Kalesi, Akdamar Adası ve Kilisesi gibi ünlü tarihi mekanların yanı sıra, doğal piknik alanları vardır. Van mesire alanlarından bazıları şunlardır:

1.Van Çatak Piknik Mesire Yeri

Çatak ilçesindeki bu piknik alanı, Kanispi Şelalesi'nin yanında bulunur. Van'ın merkezine 81 km mesafededir. Alabalığı ile meşhur olan bu alan, piknik yapmak için mükemmel bir seçimdir.

2.Van Amik Gölü Mesire Yeri

Van Gölü'nün muhteşem manzarasına karşı piknik yapma imkanı sunar. Van Amik Gölü Mesire Yeri, Van merkeze sadece 35 km uzaklıktaki Amik Köyü'ndedir.

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Van Piknik Alanları - Van Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

3.Van Edremit Sahili

Merkezi bir konumda bulunan Edremit, ulaşım rahatlığı sayesinde insanlar tarafından çokça tercih edilen bir lokasyondur. Şehir hayatından bunalan ve nefes almak isteyenler, muhteşem göl manzarası ile birlikte piknik yapmaya gelir.

4.15 Temmuz Şehitler Parkı

Sahilin kenarına kurulu bu parkta, güneş ışınlarından kaçıp gölgelenmek isteyenler için çardaklar, yüzme havuzu, çocuklu aileleri mutlu edecek oyun parkı, hareket etmeyi sevenler için uzun yürüyüş yolları ve tabi ki piknik meraklılarının yüzünü güldürecek yeşil alanlar bulunur.

Van Piknik Alanları - Van Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

5.Avaşin Piknik Çay ve Dinlenme Alanı

Piknik yaparken huzurlu bir ortamda dinlenmek isteyenler için göl kenarında ve ağaçların arasındaki bu park iyi bir tercih olabilir. Girişi ücretli olsa da, verilen miktarın karşılığını fazlasıyla veren bir yerdir

6.Ereni Tatil Köyü

Gözden uzak yerlerde piknik yapmayı sevenlere hitap edecek bir alandır. Su kenarındaki Ereni Tatil Köyü, Van'ın en önde gelen piknik ve mesire yerlerinden biridir.

7.Atatürk Kültür Parkı

Geniş yeşil arazisi, çardakları ve çocuk parkı ile gelenleri pişman etmeyecek mesire alanlarından biridir.

Van Piknik Alanları - Van Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

8.80.Yıl Cumhuriyet Ormanı

Van'ın en huzur verici piknik yerlerinden biri olan 80. Yıl Cumhuriyet Ormanı, uzun ağaçların gölgesinde, etkileyici manzara ile birlikte kafa dinlemek ve zaman geçirmek için birebirdir.

9.Çakırbey Piknik Alanı

Göl kenarında ve ağaçlıklar ile dolu bu piknik yeri, Van'ın Muradiye ilçesindedir.

10.Balık Bendi Mesire Alanı

Van'ın ünlü mesire alanlarından biri olan Balık Bendinde, yeşil çimler ve ağaçlar ile kaplı geniş alanlar, yumurtlama döneminde gelen inci kefalleri, kazlar, yabani kuşlar, çok sayıda çardak ve yürüyüş yolları vardır.

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