Van Piknik Alanları - Van Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan Van, Türkiye'nin en kalabalık şehirleri arasında 19. sıradadır. Geçmişte, Hititler, Hurriler, Urartular ve Medler gibi kadim medeniyetlere kucak açan Van, tarihi ve doğal yapı anlamında çok zengindir. Bu zenginliğin tadını çıkarmak isteyenler için Van'da görülmeye değer, birçok tarihi yapı ve doğal alan vardır. Van piknik alanları, sıcaklıkların artması ile birlikte ilgi çekici bir hal almaya başlar. Van piknik yerleri, günün yorgunluğunu atmak isteyenlerin rahatlamak için tercih ettiği mekanlardır. Van mesire alanları nerelerdir diye soranlar için işte cevabı…