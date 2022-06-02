Van Piknik Alanları - Van Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

5.Avaşin Piknik Çay ve Dinlenme Alanı

Piknik yaparken huzurlu bir ortamda dinlenmek isteyenler için göl kenarında ve ağaçların arasındaki bu park iyi bir tercih olabilir. Girişi ücretli olsa da, verilen miktarın karşılığını fazlasıyla veren bir yerdir

6.Ereni Tatil Köyü

Gözden uzak yerlerde piknik yapmayı sevenlere hitap edecek bir alandır. Su kenarındaki Ereni Tatil Köyü, Van'ın en önde gelen piknik ve mesire yerlerinden biridir.

7.Atatürk Kültür Parkı

Geniş yeşil arazisi, çardakları ve çocuk parkı ile gelenleri pişman etmeyecek mesire alanlarından biridir.