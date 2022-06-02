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Haberler Yaşam Van’da Gezilecek Yerler - Van’da Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nelerdir?
Giriş Tarihi: 02.06.2022 15:39 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 15:39

Van’da Gezilecek Yerler - Van’da Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nelerdir?

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en sükseli ve görülmeye değer illerinden birisi olan Van, kendine has kültürel yapısı, zengin tarihî eserlere ev sahipliği ve eşsiz doğal güzellikleri ile beğenileri çeken bir ilimizdir. Bu yazımızda siz değerli okuyucularımız için Van ve çevresindeki yörelerde bulunan tarihi ve doğal mekanlar hakkında bilgileri bir araya getirdik. Van'da gezilecek yerler nerelerdir? Van'da gezilecek doğal mekanlar nelerdir? Bu soruların yanıtlarını sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

Van’da Gezilecek Yerler - Van’da Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nelerdir?

Van, Türkiye'nin yüz ölçümü büyük illerinden ve Doğu Anadolu'nun en büyük nüfusuna sahip bir şehirdir. Karasal iklimi sebebiyle yılın her ayı Van'da serin bir hava hakim olmasına rağmen doğal güzellikleri ve tarihi birçok mekana sahip olmasından dolayı ziyaretçileri eksik olmaz. Peki, Van'da gezilecek müzeler nelerdir? Van'da görülmesi gereken turistik mekanlar nelerdir? İşte detaylar...

Van’da Gezilecek Yerler - Van’da Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nelerdir?

Van'da Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nerelerdir?

Ziyaretçilerini bekleyen birçok doğal güzelliklerin ve tarih kokan bir atmosferin ev sahipliğini yapan Van şehrimizin gezilecek tarihi ve turistik mekanlarını sizler için listeledik;

Van Kalesi

Van gezisi sırasında mutlaka gidilip görülmesi gereken yerlerden birisi olan Van Kalesinin tarihi milattan önce 855 yılına dayanmaktadır. Edinilen bilgilere göre Urartular döneminde yapılmış olan bu kale, sıklıkla ziyaret edilen tarihî mekanlardan birisidir.

Eski Van Şehri

Birinci Dünya Savaşı dönemlerinde birçok milletten insanın bir arada yaşadığı bu bölge, günümüzde harabeye dönmüştür fakat bölge ziyaretçilerine birçok eşsiz tarihi yapılar görmesine olanak tanır.

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Van’da Gezilecek Yerler - Van’da Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nelerdir?

Van Müzesi

Van ilinin merkezinde bulunan bu müzede en çok Urartulara ait tarihi eserler sergilenmektedir. Aynı zamanda arkeolojik kalıntı ve el yazmalarının da bulunduğu Van Müzesi mutlaka görülmesi gereken mekanların arasında yer almaktadır.

Van Kedi Evi

Van'ın sembollerinden birisi olan Van Kedilerinin neslini koruma amacıyla kurulmuş olan Van Kedisi Evi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsünde yer almaktadır. Birbirinden güzel ve asil hayvanlar olan Van Kedilerini görmeden Van ziyaretinizi tamamlamamanızı tavsiye ediyoruz.

Akdamar Kilisesi

Van'ın Gevaş ilçesinin içinde yer alan Akdamar Adası'nda bulunan bu kilise oldukça eski bir geçmişe sahip. Hakkında birçok tarihî hikaye olan Akdamar Kilisesi ziyaretçiler tarafından sıkça uğranılan bir mekândır.

Van’da Gezilecek Yerler - Van’da Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nelerdir?

Van'da Gezilecek Doğal Mekanlar Nelerdir?

Van seyahatinde programa dahil edilmesi gereken çokça doğal mekanlar vardır. Bu doğal mekanların hepsi birbirinden güzel ve eşsiz manzaralara sahiptir. Bahsi geçen görülesi değer doğal alanları şöyle listeleyebiliriz;

Van Gölü

Namı diğer Van'ın Denizi yani Van Gölü Türkiye'nin en büyük gölüdür. Sodalı suyu ve içinde çok nadir bir balık türü olan yetişen inci kefalinin yetişmesi bile bu golü başlı başına ayrıcalıklı kılmaktadır. Ayrıca denizi andıran muazzam büyüklüğü ve çevresindeki eşsiz manzarası ile ziyaretçilerin her zaman ön sıraya aldığı bir bölgedir.

Van’da Gezilecek Yerler - Van’da Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nelerdir?

Erçek Gölü

Tıpkı Van Gölü gibi Türkiye'nin sayılı en büyük gölleri arasında olan bu göl aynı zamandan 'kuş cenneti' olarak da bilinir. 450'ye yakın kuş türünün yaşadığı Erçek Gölü'nde ziyaretçiler, birbirinden güzel bu kuş türlerini yakından görme imkanına ulaşmaktadır.

Muradiye Şelalesi

İsmini Osmanlı padişahlarından 4. Murat'tan alan bu şelale, çevresindeki nefis bitki örtüsü ve suyunun güzelliği ile görenleri büyüleyen doğal bir güzelliktir. Van gezisinde mutlaka görülmesi gereken doğal mekanların başında gelir.

Adır Adası

Van gölü üzerinde bulunan küçüklü büyüklü birçok ada vardır. Adır Adası'nı diğer adalardan ayıran ve görülmeye değer bir yer yapan özelliği, bu adanın çok eski zamanlarda yerleşim yeri olması ve adada bulunan tarihi evler, kiliseler, manastırların verdiği tarihî atmosferdir.

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