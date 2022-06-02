Van’da Gezilecek Yerler - Van’da Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nelerdir?

Erçek Gölü

Tıpkı Van Gölü gibi Türkiye'nin sayılı en büyük gölleri arasında olan bu göl aynı zamandan 'kuş cenneti' olarak da bilinir. 450'ye yakın kuş türünün yaşadığı Erçek Gölü'nde ziyaretçiler, birbirinden güzel bu kuş türlerini yakından görme imkanına ulaşmaktadır.

Muradiye Şelalesi

İsmini Osmanlı padişahlarından 4. Murat'tan alan bu şelale, çevresindeki nefis bitki örtüsü ve suyunun güzelliği ile görenleri büyüleyen doğal bir güzelliktir. Van gezisinde mutlaka görülmesi gereken doğal mekanların başında gelir.

Adır Adası

Van gölü üzerinde bulunan küçüklü büyüklü birçok ada vardır. Adır Adası'nı diğer adalardan ayıran ve görülmeye değer bir yer yapan özelliği, bu adanın çok eski zamanlarda yerleşim yeri olması ve adada bulunan tarihi evler, kiliseler, manastırların verdiği tarihî atmosferdir.