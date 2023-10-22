Var Böyle Tipler Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında flaş iddia! 100 bin TL ile kayıplara karışmışlardı!

Fenomen çift Kıvanç Talu ve Beril Talu, iddialara göre reklam bütçesine yatırım yapanlara yüksek kar vaat etti. Kendilerine yatırılan paraları birkaç kez daha yüksek bedelle geri ödeyen çift, en son topladıkları yaklaşık 100 milyon TL ile kayıplara karıştı. 16 Ekim'den bu yana Kıvanç Talu ve Beril Talu'ya ulaşamayanlar ise dolandırıldıklarını anladı.