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Haberler Yaşam Var Böyle Tipler Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında flaş iddia! 100 bin TL ile kayıplara karışmışlardı!
Giriş Tarihi: 22.10.2023 13:03 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023 13:03

Var Böyle Tipler Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında flaş iddia! 100 bin TL ile kayıplara karışmışlardı!

Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu, Var Böyle Tipler hesabıyla nam saldı. İddialara göre; Eşi Beril Talu ile birlikte yakın çevrelerinden 100 milyon TL alıp kayıplara karıştı. Fenomen çift hakkındaki dolandırıcılık iddiaları savcılıklara taşındı. Buna göre; Talu çifti ifadeye çağırılacak. Yurtdışına kaçtıkları tespit edilirse haklarında kırmızı bülten çıkartılacak…

Var Böyle Tipler Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında flaş iddia! 100 bin TL ile kayıplara karışmışlardı!

Fenomen çift Kıvanç Talu ve Beril Talu, iddialara göre reklam bütçesine yatırım yapanlara yüksek kar vaat etti. Kendilerine yatırılan paraları birkaç kez daha yüksek bedelle geri ödeyen çift, en son topladıkları yaklaşık 100 milyon TL ile kayıplara karıştı. 16 Ekim'den bu yana Kıvanç Talu ve Beril Talu'ya ulaşamayanlar ise dolandırıldıklarını anladı.

Var Böyle Tipler Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında flaş iddia! 100 bin TL ile kayıplara karışmışlardı!

Hürriyet'in haberine göre; Talu çiftinin evleri İstanbul'un Anadolu Yakası'nda olduğu için mağdurlar çoğunlukla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyet dilekçelerini verdi.

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Var Böyle Tipler Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında flaş iddia! 100 bin TL ile kayıplara karışmışlardı!

Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na da başvuran oldu. Her iki savcılık da iddialarla ilgili soruşturma başlattı.

Var Böyle Tipler Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında flaş iddia! 100 bin TL ile kayıplara karışmışlardı!

KIRMIZI BÜLTEN İHTİMALİ...

Suç duyurusu yapan mağdurların ifadesini de alan savcılıklar, daha sonra Talu çiftini ifadeye çağıracak. Savcılık gerek görürse Talu çifti hakkında gözaltı kararı da verebilir.

Var Böyle Tipler Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında flaş iddia! 100 bin TL ile kayıplara karışmışlardı!

Eğer iddialardaki gibi Beril Talu ve Kıvanç Talu'nun yurtdışına çıktıkları tespit edilirse haklarında Çiftlikbank'ın kurucusu Mehmet Aydın ve Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'de olduğu gibi kırmızı bülten çıkartılabilir.

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