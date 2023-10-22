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Var Böyle Tipler Kıvanç Talu ve Beril Talu hakkında flaş iddia! 100 milyon TL ile kayıplara karışmışlardı!
Giriş Tarihi: 22.10.2023 14:46
Güncelleme Tarihi: 22.10.2023
14:46
Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu, Var Böyle Tipler hesabıyla nam saldı. İddialara göre; Eşi Beril Talu ile birlikte yakın çevrelerinden 100 milyon TL alıp kayıplara karıştı. Fenomen çift hakkındaki dolandırıcılık iddiaları savcılıklara taşındı. Buna göre; Talu çifti ifadeye çağırılacak. Yurtdışına kaçtıkları tespit edilirse haklarında kırmızı bülten çıkartılacak…