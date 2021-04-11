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Haberler Yaşam VAV TV yayına başlıyor! "Anadolu medeniyetinin televizyonu olacağız"
Giriş Tarihi: 11.04.2021 10:06 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 10:12

yayına başlıyor! "Anadolu medeniyetinin televizyonu olacağız"

, tarihi bir projeyi daha hayata geçiriyor. İslam kültür ve medeniyetinin anlatılıp ilim, fikir ve düşünce hayatına dair konuların işleneceği , yarın "Gerçek Bilgi Doğru Yorum" sloganıyla yayın hayatına "Merhaba" diyecek.

Muhammed UZUN
VAV TV yayına başlıyor! Anadolu medeniyetinin televizyonu olacağız

Kanalın kuruluş amacı ve hedeflerini tüm detaylarıyla 'a anlatan Genel Müdürü Abdulhalik Çimen, "Bir Anadolu medeniyetinin televizyonu olacağız. Dinimizin hikmet dolu güzelliğini, medeniyet ve coğrafyamızın zenginliğini, kültür ve sanatımızın inceliğini VAV TV'de anlatacağız" dedi.

VAV TV yayına başlıyor! Anadolu medeniyetinin televizyonu olacağız

FARKLI PROGRAM ZENGİN İÇERİK

İnançlarımızla ve değerlerimizle örtüşen bir yayın politikası izlemeyi hedefleyen 'nin temel referansı Kur'an-ı Kerim olacak. Deneyimli ekibi ve çeşitli programlarıyla izleyici karşısına geçmeye hazırlanan VAV TV; 24 saat yayın yapacak ve Kur'an, dini sohbet, fikir, kültür-sanat, belgesel gibi birbirinden farklı özgün programları ekranlara taşıyacak.

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VAV TV yayına başlıyor! Anadolu medeniyetinin televizyonu olacağız

MEDENİYETİMİZİN ZENGİNLİĞİNİ ANLATACAK

'nin Ramazan ayının ilk günü yayına gireceğini belirten VAV TV Genel Müdürü Abdulhalik Çimen şöyle dedi:

* Dinimizin hikmet dolu güzelliğini, medeniyet ve coğrafyamızın zenginliğini, kültür ve sanatımızın inceliğini güzel konuklarla anlatacağız. Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan da bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar bütün birikimlerimizi şahsiyet ve eserleriyle anlatmaya çalışacağız. Bir Anadolu medeniyetinin televizyonu olacak. Anadolu, doğu ve batı medeniyetleri arasında sıkışmış bir yerde değildir. Anadolu bu iki medeniyeti de reddetmeyen bizzat bu iki medeniyet arasında merkez konumdadır.

VAV TV yayına başlıyor! Anadolu medeniyetinin televizyonu olacağız

*Yayınlarımızda hiçbir şekilde siyasi içerikler olmayacak. Kültür mirasımızın yeniden ihya ve inşasını önceleyen içerikler olacak. 'nin stüdyosuna Ayasofya konseptini uyarladık, muhteşem oldu, stüdyomuz için uygulanan sanatsal perspektif, barko sistemi ve ışık düzeni dünyada ilk. 24 saat yayın yapan canlı ve dinamik bir kanal olacak. İlk yayınımız yarın saat 06.00 itibariyle başlayacak. Her gün 2 saat boyunca ülkemizin altın sesleri olarak gördüğümüz hocalarımız tarafından mukabele okunacak. Dinimizi, Kuran-ı Kerim'i ve sevgili peygamberimizi, peygamberlerimizi, sahabeyi en açıklayıcı şekilde anlatacağız. Yayınlarımızda ehlisünnet bakış açısı merkez olacak.

VAV TV yayına başlıyor! Anadolu medeniyetinin televizyonu olacağız

* Soru-cevap şeklinde izleyicilerimizin kafalarındaki soru işaretlerini giderecekleri programlarımız olacak. Tarihe yolculuk yapacağız. Programlarımızda konularında ve dallarında uzman hocalarımız olacak. Tarih başta olmak üzere; edebiyat, düşünce. sanat tarihi, psikoloji, sosyoloji, sağlık, musiki, sanat ve hat sanatı programlarımız olacak. İslam ve Türk medeniyetinin bütün birikimlerini halkımıza anlatacağız.

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