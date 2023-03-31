Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Vergi affı başvuru 2023 son dakika: İlk ödeme Haziran’da! Vergi affı borç yapılandırma çıktı mı, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 31.03.2023 15:10 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 15:10

Vergi affı başvuru 2023 son dakika: İlk ödeme Haziran’da! Vergi affı borç yapılandırma çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Vergi affı başvuru süreci bekleniyor. Borç yapılandırma işlemi için bekleyen vatandaşlar Resmi Gazete ilanı hakkında araştırmalara başladı. Kanun teklifinin Meclis'ten geçmesi sonrası vergi borcu yapılandırma başvuruları bekleniyor. Adayların gündeminde vergi affı çıktı mı, ne zaman çıkacak soruları yer alıyor. Kamuya olan ceza borçlarının silinmesi ve yapılandırılmasına yönelik düzenleme yasalaştı. Peki, 2023 vergi affı başvuru tarihleri belli mi, ne zaman? İşte, vergi yapılandırma son durum gelişmeleri…

Vergi affı başvuru 2023 son dakika: İlk ödeme Haziran’da! Vergi affı borç yapılandırma çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Vergi affı borç yapılandırma son dakika gelişmeleri takip edilmeye devam ediyor. Vatandaşlar vergi borcu yapılandırma işlemleri için başvuruları bekliyor. Vergi, prim borcu, trafik cezası, otoyol geçiş ücretleri ve öğrenim kredisi gibi kamuya olan borçlar üzerinde uygulanacak düzenleme yopun çalışmaların sonucunda yasalaştı. Vergi affı başvuru 2023 yılı için sorgulanmaya başladı. Başvuru ve ilk ödeme tarihi belli oldu. Peki, vergi affı yapılandırma başvuru ne zaman? İşte, detaylar...

Vergi affı başvuru 2023 son dakika: İlk ödeme Haziran’da! Vergi affı borç yapılandırma çıktı mı, ne zaman çıkacak?

VERGİ AFFI YAPILANDIRMA PAKETİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) ile ilgili alacaklara yapılandırma imkanı getiren 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhuriyet tarihinin kapsamlı borç yapılandırma düzenlemesi ile vatandaşların vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, trafik cezaları, ehliyet affı, otoyol cezaları ve belediyelere olan tüm borçları yapılandırılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Vergi affı başvuru 2023 son dakika: İlk ödeme Haziran’da! Vergi affı borç yapılandırma çıktı mı, ne zaman çıkacak?

AK Parti Manisa Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Uğur Aydemir, kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasına ve uygun şartlarda ödenebilmesine imkan sağlayan kanun ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yapılandırmanın detaylarını paylaşan Aydemir, ''Kanuna göre 31/12/2022 tarihinden önceki dönemlere ait olan vergi, prim, idari para cezası, öğrenim kredileri, Trafik cezaları gibi borçlar için yeniden yapılandırma imkanı sağlıyoruz. Daha önce yapılandırma kapsamına girmeyen, adli para cezaları, üst kurul cezaları, sigara cezaları gibi cezalar da bu kanun kapsamında yapılandırılabilecek. Bu açıdan Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı yapılandırma paketini yürürlüğe girdi.'' dedi.

Vergi affı başvuru 2023 son dakika: İlk ödeme Haziran’da! Vergi affı borç yapılandırma çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Bugüne kadar çıkarılan yapılandırma yasalarında borçların en fazla 36 aya kadar taksitlendirildiği bilgisini veren Aydemir, ''Bu Kanunda vade 4 yıla yani 48 aya çıkarılıyor. Borçlular, kesinleşmiş borçlarını bu düzenleme kapsamında 48 aya kadar taksitlendirebilecek ve 48 eşit taksitte ödeyebilecekler. Bu son derece önemli ve borçlular lehine bir değişiklik. Yapılandırmada vadenin 48 ay'a uzaması ve 48 eşit taksite çıkması, bir takvim yılı içerisindeki taksit atlatma sayısını (ödememe) da, 2'den 3'e çıkarmaktadır. Kanunda yer alan düzenlemeye göre, Yİ-ÜFE oranı aylık 0,75 olarak dikkate alınacak, bu da yıllık yüzde 9 oluyor.'' diye konuştu.

Vergi affı başvuru 2023 son dakika: İlk ödeme Haziran’da! Vergi affı borç yapılandırma çıktı mı, ne zaman çıkacak?

2 BİN LİRA ALTI BORÇLAR SİLİNECEK

2 bin TL altı olan borçların silineceği bilgisini veren Aydemir, ''Vergi dairelerine olan ve vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle ödenmemiş olan ve tüm vergi daireleri itibariyle Borç aslı ve cezası, gecikme zammı, gecikme faizi, idari para cezası toplamı 2 bin TL ve altında olan borçların silinecek. Borçların silinmesi için vergi dairelerine başvuru yapmaya gerek bulunmuyor, vergi daireleri bu borları kendisi silecek, yasal takibe geçmeyecek.'' dedi.

SON DAKİKA