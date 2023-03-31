Vergi affı başvuru 2023 son dakika: İlk ödeme Haziran’da! Vergi affı borç yapılandırma çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Vergi affı başvuru süreci bekleniyor. Borç yapılandırma işlemi için bekleyen vatandaşlar Resmi Gazete ilanı hakkında araştırmalara başladı. Kanun teklifinin Meclis'ten geçmesi sonrası vergi borcu yapılandırma başvuruları bekleniyor. Adayların gündeminde vergi affı çıktı mı, ne zaman çıkacak soruları yer alıyor. Kamuya olan ceza borçlarının silinmesi ve yapılandırılmasına yönelik düzenleme yasalaştı. Peki, 2023 vergi affı başvuru tarihleri belli mi, ne zaman? İşte, vergi yapılandırma son durum gelişmeleri…