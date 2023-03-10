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Haberler Yaşam VERGİ AFFI SON DAKİKA 2023 HABERİ: Kanun teklifi Meclis’ten geçti! Vergi affı borç yapılandırma çıktı mı, ne zaman çıkacak, son durum ne?
Giriş Tarihi: 10.03.2023 07:15 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 07:15

VERGİ AFFI SON DAKİKA 2023 HABERİ: Kanun teklifi Meclis’ten geçti! Vergi affı borç yapılandırma çıktı mı, ne zaman çıkacak, son durum ne?

Vergi affı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Milyonlarca kişinin merakla beklediği borç yapılandırma düzenlemesi için Meclis süreci tamamlandı. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasını içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Bu noktada Vergi affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, hangi tarihte yürürlüğe girecek soruları yanıt aramaya başladı. Vatandaşların kamuya olan borçlarını yapılandırmaya yönelik düzenleme Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Peki, borçlar silindi mi, vergi affı ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsıyor? İşte, Vergi affı son durum gelişmeleri 2023…

VERGİ AFFI SON DAKİKA 2023 HABERİ: Kanun teklifi Meclis’ten geçti! Vergi affı borç yapılandırma çıktı mı, ne zaman çıkacak, son durum ne?

Vergi affı son durum gelişmeleri milyonlarca borçlu tarafından yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Kamuya olan borçların affı ve yapılandırması için hazırlanan kanun teklifi için sona gelindi. Borç yapılandırma düzenlemesi TBMM'den geçerek yasalaşırken gözler yürürlük tarihi Başkan Erdoğan'a çevrildi. Bu kapsamda Vergi affı çıktı mı, ne zaman çıkacak, borç yapılandırma Resmi Gazete'de yayınlandı mı şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Düzenlemenin çıkışına ilişkin ilk sinyalleri veren isim AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş oldu. Peki, vergi borcu yapılandırma hangi borçları kapsıyor? İşte, Vergi affı son dakika haberleri 2023…

VERGİ AFFI SON DAKİKA 2023 HABERİ: Kanun teklifi Meclis’ten geçti! Vergi affı borç yapılandırma çıktı mı, ne zaman çıkacak, son durum ne?

SON DAKİKA | VERGİ AFFI BORÇ YAPILANDIRMA TMBB'DEN GEÇTİ!

Kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma düzenlemesi ile vatandaşların vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri ve belediyelere borçları yapılandırılacak. Bu kapsamda yaklaşık 362 milyar lira tutarındaki borçlar, 48 ayda ödenebilecek.

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VERGİ AFFI SON DAKİKA 2023 HABERİ: Kanun teklifi Meclis’ten geçti! Vergi affı borç yapılandırma çıktı mı, ne zaman çıkacak, son durum ne?

Söz konusu yasa ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile ilgili alacaklara yapılandırma imkanı sunuluyor.

Alacaklar için 31 Aralık 2022 tarihi esas alınırken, vergiler, vergi cezaları, idari ve adli para cezaları, gümrük vergileri, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi feri alacaklar kapsama dahil ediliyor.

VERGİ AFFI SON DAKİKA 2023 HABERİ: Kanun teklifi Meclis’ten geçti! Vergi affı borç yapılandırma çıktı mı, ne zaman çıkacak, son durum ne?

VERGİ AFFI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Vergi borcu yapılandırma kanun teklifi, 9 Mart 2023 Perşembe günü Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Söz konusu yasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Konu ile ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer verilecektir.

VERGİ AFFI SON DAKİKA 2023 HABERİ: Kanun teklifi Meclis’ten geçti! Vergi affı borç yapılandırma çıktı mı, ne zaman çıkacak, son durum ne?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM AK Parti Grup Salonu'nda gazetecilere yapılandırma teklifi hakkında bilgi verdi.

Kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin çalışmayı tamamladıklarını belirten Elitaş, "İki ana başlıkta düzenleme var. Bugüne kadar tüm talepleri dinledik, titizlikle inceledik, ihtiyaçları belirledik. Bir süredir vatandaşlar yapılandırma noktasına talepleri vardı, geniş düzenleme yapalım borçları ödeme kolaylığı getirelim dedik. Hangi türlerden olursa olsun yapılandırma dahil ettik.

Vergi cezaları, askerlik, köprü, otoyol, kaçak geçiş ve adli para cezaları, idari cezalar, öğrenim kredisi gibi yapılandırıyoruz. Ödenebilecek gecikme zamları da çerçevededir. SGK prim kesinti, işsizlik sigorta primi ve topluluk sigorta primi, eksik işçilik tutarı, gecikme cezası zammı yine tarım hizmet akdi sigortalı prim borçları, ticari taksi dolmuş aracında çalışanların sigorta prim borçları, iş kazası, malülluk aylığı, rucu alacak yersiz ödenecek aylıklardan alacakları dahil ettik. Emlak vergisi ve tüm vergiler çerçeve içine aldık. Belediye idari para cezası, su atık alacakları, belediye taşınmaz ile yaptıkları satış irtifak hakkı, kiralamana kaynaklı kullanım hakları, kira bedelleri yapılandırma ile ödenebilecek.

Borç asılları tamamından yüzde 50'si ödeniyor. Kalanından vazgeçiliyor, gecikme zammı gibi alacaklar vergi cezalarının tahsilinden vazgeçiliyor" ifadelerini kullandı.

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