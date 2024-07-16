VETERİNERLİK TABAN PUANLARI 2024 TABLOSU: YÖK ATLAS ile özel ve devlet 4 yıllık Veterinerlik taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
|Yer.
|Sıralama
|Taban
Puanı
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Veterinerlik
(İngilizce)
|SAY
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|53.240 (2023)
49.281 (2022)
47.571 (2021)
50.000 (2020)
|455,36476
458,45818
395,19103
455,21295
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|165+5+0+5+0
165+5
165+5
165+5
|175
170
170
170
|66.274 (2023)
62.045 (2022)
55.676 (2021)
58.900 (2020)
|441,32151
443,83492
385,72823
444,93616
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
Veteriner Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|120+3+0+3+0
120+3
120+3
120+3
|126
123
123
123
|81.790 (2023)
70.985 (2022)
62.947 (2021)
64.800 (2020)
|425,52044
434,09003
377,89658
438,28158
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(BURSA) (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|110+3+0+3+0
110+3
110+3
110+3
|116
113
113
113
|82.213 (2023)
73.004 (2022)
63.674 (2021)
68.300 (2020)
|425,13419
431,91549
377,15584
434,28532
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|75+2+0+2+0
75+2
75+2
75+2
|78
77
77
77
|87.710 (2023)
81.515 (2022)
73.364 (2021)
79.800 (2020)
|419,84124
423,28274
367,29232
421,12309
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(AYDIN) (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3
|105
103
103
103
|92.890 (2023)
81.564 (2022)
70.255 (2021)
76.700 (2020)
|415,05899
423,24305
370,33790
424,58494
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|70+2+0+2+0
70+2
70+2
60+2
|73
72
72
62
|105.894 (2023)
92.052 (2022)
80.878 (2021)
86.500 (2020)
|403,89098
412,96075
359,96478
413,79198
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(KONYA) (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|150+4+0+4+0
150+4
150+4
155+4
|155
154
154
159
|109.015 (2023)
92.568 (2022)
83.068 (2021)
92.700 (2020)
|401,32978
412,45231
357,86661
407,18825
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|90+3+0+3+0
90+3
90+3
80+2
|96
93
93
82
|114.951 (2023)
97.765 (2022)
92.918 (2021)
97.800 (2020)
|396,64238
407,58653
349,13309
401,93257
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Milas Veteriner Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
50+2
|63
62
62
52
|115.814 (2023)
104.902 (2022)
96.173 (2021)
102.000 (2020)
|395,93207
401,03425
346,40504
396,89793
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi (Kiraz)
(İZMİR) (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|64
62
62
62
|121.803 (2023)
105.680 (2022)
95.955 (2021)
96.500 (2020)
|391,29543
400,38152
346,58050
403,25455
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(TEKİRDAĞ) (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|64
62
62
62
|122.261 (2023)
106.439 (2022)
97.238 (2021)
101.000 (2020)
|390,96125
399,64999
345,48926
397,69836
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(BURDUR) (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|122.297 (2023)
108.555 (2022)
100.730 (2021)
108.000 (2020)
|390,93777
397,84207
342,59889
391,35698
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|127.807 (2023)
112.279 (2022)
101.414 (2021)
107.000 (2020)
|386,86325
394,60469
342,01595
392,24590
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3
|105
103
103
103
|132.542 (2023)
115.615 (2022)
104.861 (2021)
112.000 (2020)
|383,53181
391,76861
339,13062
387,01490
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ceyhan Veteriner Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|60+2+0+2+15
60+2
60+2
50+2
|79
62
62
52
|134.726 (2023)
117.428 (2022)
111.073 (2021)
118.000 (2020)
|382,00331
390,27018
334,14380
381,90208
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Veterinerlik
(Burslu)
|SAY
|8+0+0+0+0
7+0
7+0
5+0
|8
7
7
5
|143.083 (2023)
128.212 (2022)
115.780 (2021)
126.000 (2020)
|376,24170
381,62989
330,51915
375,38729
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(AKSARAY) (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|50+2+0+2+0
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|143.132 (2023)
123.216 (2022)
112.667 (2021)
117.000 (2020)
|376,21729
385,57305
332,85590
382,51037
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|100+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3
|105
93
93
93
|145.502 (2023)
125.201 (2022)
114.368 (2021)
123.000 (2020)
|374,68676
383,99760
331,58155
377,91271
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Veterinerlik
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10+0+0+0+0
10+0
10+0
10+0
|10
10
10
10
|147.836 (2023)
156.785 (2022)
120.539 (2021)
145.000 (2020)
|373,18536
361,52795
327,04536
359,60534
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(SİVAS) (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|65+2+0+2+16
65+2
65+2
60+2
|83
67
67
62
|151.953 (2023)
133.663 (2022)
119.191 (2021)
127.000 (2020)
|370,54145
377,48418
328,02100
374,17224
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(KASTAMONU) (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|60+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2
|64
52
52
52
|152.050 (2023)
135.671 (2022)
121.097 (2021)
129.000 (2020)
|370,48470
376,04686
326,60589
372,15120
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|120+3+0+3+30
120+3
120+3
120+3
|156
123
123
123
|155.166 (2023)
134.129 (2022)
119.883 (2021)
130.000 (2020)
|368,55284
377,13967
327,51275
371,62823
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(HATAY) (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|20+1+0+1+5
60+2
60+2
60+2
|27
62
62
62
|156.097 (2023)
128.736 (2022)
116.447 (2021)
129.000 (2020)
|367,99751
381,21291
329,99740
372,76914
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi (Ereğli)
(KONYA) (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|50+2+0+2+0
50+2
50+2
60+2
|53
52
52
62
|157.833 (2023)
137.305 (2022)
121.852 (2021)
133.000 (2020)
|366,94042
374,88768
326,06912
368,83580
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(VAN) (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|85+3+0+3+0
85+3
85+3
85+3
|90
88
88
88
|172.675 (2023)
151.456 (2022)
136.095 (2021)
150.000 (2020)
|358,36654
365,06475
316,30260
356,16136
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|80+2+0+2+20
80+2
80+2
80+2
|104
82
82
82
|175.824 (2023)
154.536 (2022)
138.791 (2021)
154.000 (2020)
|356,61497
362,99939
314,55160
353,32332
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(YOZGAT) (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|176.649 (2023)
148.000 (2022)
129.516 (2021)
143.000 (2020)
|356,17855
367,38460
320,71692
361,04356
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(ŞANLIURFA) (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|80+2+0+2+20
80+2
80+2
80+2
|104
82
82
82
|191.054 (2023)
155.371 (2022)
134.320 (2021)
148.000 (2020)
|348,87423
362,44948
317,45607
357,35905
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(KARS) (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3
|104
103
103
103
|193.172 (2023)
163.964 (2022)
146.142 (2021)
160.000 (2020)
|347,83872
357,01786
310,02625
348,80416
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(BİNGÖL) (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|63
62
62
62
|204.446 (2023)
169.444 (2022)
149.807 (2021)
169.000 (2020)
|342,49091
353,80695
307,79971
343,00211
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(SİİRT) (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2
|73
72
72
72
|217.243 (2023)
178.464 (2022)
157.005 (2021)
180.000 (2020)
|336,85656
348,56895
303,68253
336,03595
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Veterinerlik
(%50 İndirimli)
|SAY
|42+0+0+0+0
43+0
38+0
25+0
|42
43
38
25
|260.972 (2023)
215.596 (2022)
199.258 (2021)
225.000 (2020)
|320,07142
329,89921
282,55920
312,60534
|KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) (Yurt Dışı)
|Veterinerlik
|SAY
|10+0+0+0+0
10+0
10+0
10+0
|10
10
10
10
|261.192 (2023)
206.575 (2022)
205.768 (2021)
229.000 (2020)
|319,99614
334,12167
279,71585
310,77913
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Veterinerlik
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|55+0+0+0+0
55+0
60+0
50+0
|55
55
60
50
|337.231 (2023)
318.196 (2022)
266.144 (2021)
298.000 (2020)
|297,49860
292,40505
257,66588
283,65686
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Veterinerlik
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|SAY
|3+0+0+0+0
2+0
2+0
—
|3
2
—
—
|723.066 (2023)
126.882 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|237,99619
382,62510
Dolmadı
—
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet)
|Veterinerlik
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|2+0+0+0+0
1+0
2+0
—
|2
1
—
—
|789.808 (2023)
255.924 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)
|231,85522
313,10572
Dolmadı
—