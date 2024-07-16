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Haberler Yaşam VETERİNERLİK TABAN PUANLARI 2024 TABLOSU: YÖK ATLAS ile özel ve devlet 4 yıllık Veterinerlik taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!
Giriş Tarihi: 16.07.2024 11:06 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 11:06

VETERİNERLİK TABAN PUANLARI 2024 TABLOSU: YÖK ATLAS ile özel ve devlet 4 yıllık Veterinerlik taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

Veterinerlik fakültelerine duyulan ilgi her geçen yıl artarken, taban puanlarının da bu talebe cevap vermek üzere şekillendiğini görüyoruz. Adaylar, aldıkları puanlarla geleceklerini planlarken, hangi veterinerlik fakültesinin kendilerine en uygun olduğunu değerlendiriyorlar. Bu kapsamda ise adaylar özel ve devlet üniversitelerinde 4 yıllık Veterinerlik başarı sıralaması, taban puanları ve kontenjanlarını yakından takip ediyor. İşte, Veterinerlik taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

VETERİNERLİK TABAN PUANLARI 2024 TABLOSU: YÖK ATLAS ile özel ve devlet 4 yıllık Veterinerlik taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

Veterinerlik, hayvan sağlığının yanı sıra halk sağlığı için de önem taşıyan bir meslek olarak öne çıkıyor. Bu yılın taban puanları, adayların hangi üniversitelerde veterinerlik eğitimi alabileceklerini ve bu alandaki kariyerlerine nasıl bir başlangıç yapacaklarını belirleyecek. Rekabetin yoğun olduğu bu alanda, adaylar Veterinerlik taban puanlarına odaklandı. İşte, Veterinerlik taban puanları ve kontenjanları ve başarı sıralaması!

VETERİNERLİK TABAN PUANLARI 2024 TABLOSU: YÖK ATLAS ile özel ve devlet 4 yıllık Veterinerlik taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

VETERİNERLİK TABAN PUANLARI 2024

TYT, AYT, YDT ve YKS puanlarına göre güncel taban puanı ve başarı sıralaması aşağıdaki tabloda yer alıyor. İşte en güncel verilerle Veteriner taban puanları, puan türü, kontenjanları ve başarı sıralaması;

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont. Yer. Sıralama Taban
Puanı
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Veterinerlik
(İngilizce)		 SAY 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 53.240 (2023)
49.281 (2022)
47.571 (2021)
50.000 (2020)		 455,36476
458,45818
395,19103
455,21295
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Veterinerlik SAY 165+5+0+5+0
165+5
165+5
165+5		 175
170
170
170		 66.274 (2023)
62.045 (2022)
55.676 (2021)
58.900 (2020)		 441,32151
443,83492
385,72823
444,93616
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
Veteriner Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Veterinerlik SAY 120+3+0+3+0
120+3
120+3
120+3		 126
123
123
123		 81.790 (2023)
70.985 (2022)
62.947 (2021)
64.800 (2020)		 425,52044
434,09003
377,89658
438,28158
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(BURSA) (Devlet)		 Veterinerlik SAY 110+3+0+3+0
110+3
110+3
110+3		 116
113
113
113		 82.213 (2023)
73.004 (2022)
63.674 (2021)
68.300 (2020)		 425,13419
431,91549
377,15584
434,28532
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet)		 Veterinerlik SAY 75+2+0+2+0
75+2
75+2
75+2		 78
77
77
77		 87.710 (2023)
81.515 (2022)
73.364 (2021)
79.800 (2020)		 419,84124
423,28274
367,29232
421,12309
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(AYDIN) (Devlet)		 Veterinerlik SAY 100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3		 105
103
103
103		 92.890 (2023)
81.564 (2022)
70.255 (2021)
76.700 (2020)		 415,05899
423,24305
370,33790
424,58494
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet)		 Veterinerlik SAY 70+2+0+2+0
70+2
70+2
60+2		 73
72
72
62		 105.894 (2023)
92.052 (2022)
80.878 (2021)
86.500 (2020)		 403,89098
412,96075
359,96478
413,79198
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(KONYA) (Devlet)		 Veterinerlik SAY 150+4+0+4+0
150+4
150+4
155+4		 155
154
154
159		 109.015 (2023)
92.568 (2022)
83.068 (2021)
92.700 (2020)		 401,32978
412,45231
357,86661
407,18825
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Veterinerlik SAY 90+3+0+3+0
90+3
90+3
80+2		 96
93
93
82		 114.951 (2023)
97.765 (2022)
92.918 (2021)
97.800 (2020)		 396,64238
407,58653
349,13309
401,93257
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Milas Veteriner Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet)		 Veterinerlik SAY 60+2+0+2+0
60+2
60+2
50+2		 63
62
62
52		 115.814 (2023)
104.902 (2022)
96.173 (2021)
102.000 (2020)		 395,93207
401,03425
346,40504
396,89793
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi (Kiraz)
(İZMİR) (Devlet)		 Veterinerlik SAY 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 64
62
62
62		 121.803 (2023)
105.680 (2022)
95.955 (2021)
96.500 (2020)		 391,29543
400,38152
346,58050
403,25455
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(TEKİRDAĞ) (Devlet)		 Veterinerlik SAY 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 64
62
62
62		 122.261 (2023)
106.439 (2022)
97.238 (2021)
101.000 (2020)		 390,96125
399,64999
345,48926
397,69836
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(BURDUR) (Devlet)		 Veterinerlik SAY 100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 122.297 (2023)
108.555 (2022)
100.730 (2021)
108.000 (2020)		 390,93777
397,84207
342,59889
391,35698
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet)		 Veterinerlik SAY 80+2+0+2+0
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 127.807 (2023)
112.279 (2022)
101.414 (2021)
107.000 (2020)		 386,86325
394,60469
342,01595
392,24590
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet)		 Veterinerlik SAY 100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3		 105
103
103
103		 132.542 (2023)
115.615 (2022)
104.861 (2021)
112.000 (2020)		 383,53181
391,76861
339,13062
387,01490
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ceyhan Veteriner Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Veterinerlik SAY 60+2+0+2+15
60+2
60+2
50+2		 79
62
62
52		 134.726 (2023)
117.428 (2022)
111.073 (2021)
118.000 (2020)		 382,00331
390,27018
334,14380
381,90208
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Veterinerlik
(Burslu)		 SAY 8+0+0+0+0
7+0
7+0
5+0		 8
7
7
5		 143.083 (2023)
128.212 (2022)
115.780 (2021)
126.000 (2020)		 376,24170
381,62989
330,51915
375,38729
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(AKSARAY) (Devlet)		 Veterinerlik SAY 50+2+0+2+0
50+2
50+2
40+1		 52
52
52
41		 143.132 (2023)
123.216 (2022)
112.667 (2021)
117.000 (2020)		 376,21729
385,57305
332,85590
382,51037
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Veterinerlik SAY 100+3+0+3+0
90+3
90+3
90+3		 105
93
93
93		 145.502 (2023)
125.201 (2022)
114.368 (2021)
123.000 (2020)		 374,68676
383,99760
331,58155
377,91271
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Veterinerlik
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 10+0+0+0+0
10+0
10+0
10+0		 10
10
10
10		 147.836 (2023)
156.785 (2022)
120.539 (2021)
145.000 (2020)		 373,18536
361,52795
327,04536
359,60534
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(SİVAS) (Devlet)		 Veterinerlik SAY 65+2+0+2+16
65+2
65+2
60+2		 83
67
67
62		 151.953 (2023)
133.663 (2022)
119.191 (2021)
127.000 (2020)		 370,54145
377,48418
328,02100
374,17224
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(KASTAMONU) (Devlet)		 Veterinerlik SAY 60+2+0+2+0
50+2
50+2
50+2		 64
52
52
52		 152.050 (2023)
135.671 (2022)
121.097 (2021)
129.000 (2020)		 370,48470
376,04686
326,60589
372,15120
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet)		 Veterinerlik SAY 120+3+0+3+30
120+3
120+3
120+3		 156
123
123
123		 155.166 (2023)
134.129 (2022)
119.883 (2021)
130.000 (2020)		 368,55284
377,13967
327,51275
371,62823
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(HATAY) (Devlet)		 Veterinerlik SAY 20+1+0+1+5
60+2
60+2
60+2		 27
62
62
62		 156.097 (2023)
128.736 (2022)
116.447 (2021)
129.000 (2020)		 367,99751
381,21291
329,99740
372,76914
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi (Ereğli)
(KONYA) (Devlet)		 Veterinerlik SAY 50+2+0+2+0
50+2
50+2
60+2		 53
52
52
62		 157.833 (2023)
137.305 (2022)
121.852 (2021)
133.000 (2020)		 366,94042
374,88768
326,06912
368,83580
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(VAN) (Devlet)		 Veterinerlik SAY 85+3+0+3+0
85+3
85+3
85+3		 90
88
88
88		 172.675 (2023)
151.456 (2022)
136.095 (2021)
150.000 (2020)		 358,36654
365,06475
316,30260
356,16136
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet)		 Veterinerlik SAY 80+2+0+2+20
80+2
80+2
80+2		 104
82
82
82		 175.824 (2023)
154.536 (2022)
138.791 (2021)
154.000 (2020)		 356,61497
362,99939
314,55160
353,32332
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(YOZGAT) (Devlet)		 Veterinerlik SAY 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 176.649 (2023)
148.000 (2022)
129.516 (2021)
143.000 (2020)		 356,17855
367,38460
320,71692
361,04356
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(ŞANLIURFA) (Devlet)		 Veterinerlik SAY 80+2+0+2+20
80+2
80+2
80+2		 104
82
82
82		 191.054 (2023)
155.371 (2022)
134.320 (2021)
148.000 (2020)		 348,87423
362,44948
317,45607
357,35905
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(KARS) (Devlet)		 Veterinerlik SAY 100+3+0+3+0
100+3
100+3
100+3		 104
103
103
103		 193.172 (2023)
163.964 (2022)
146.142 (2021)
160.000 (2020)		 347,83872
357,01786
310,02625
348,80416
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(BİNGÖL) (Devlet)		 Veterinerlik SAY 60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2		 63
62
62
62		 204.446 (2023)
169.444 (2022)
149.807 (2021)
169.000 (2020)		 342,49091
353,80695
307,79971
343,00211
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(SİİRT) (Devlet)		 Veterinerlik SAY 70+2+0+2+0
70+2
70+2
70+2		 73
72
72
72		 217.243 (2023)
178.464 (2022)
157.005 (2021)
180.000 (2020)		 336,85656
348,56895
303,68253
336,03595
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Veterinerlik
(%50 İndirimli)		 SAY 42+0+0+0+0
43+0
38+0
25+0		 42
43
38
25		 260.972 (2023)
215.596 (2022)
199.258 (2021)
225.000 (2020)		 320,07142
329,89921
282,55920
312,60534
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) (Yurt Dışı)		 Veterinerlik SAY 10+0+0+0+0
10+0
10+0
10+0		 10
10
10
10		 261.192 (2023)
206.575 (2022)
205.768 (2021)
229.000 (2020)		 319,99614
334,12167
279,71585
310,77913
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Veterinerlik
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 55+0+0+0+0
55+0
60+0
50+0		 55
55
60
50		 337.231 (2023)
318.196 (2022)
266.144 (2021)
298.000 (2020)		 297,49860
292,40505
257,66588
283,65686
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Veterinerlik
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)		 SAY 3+0+0+0+0
2+0
2+0
 3
2

 723.066 (2023)
126.882 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 237,99619
382,62510
Dolmadı
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet)		 Veterinerlik
(KKTC Uyruklu)		 SAY 2+0+0+0+0
1+0
2+0
 2
1

 789.808 (2023)
255.924 (2022)
Dolmadı (2021)
— (2020)		 231,85522
313,10572
Dolmadı
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VETERİNERLİK TABAN PUANLARI 2024 TABLOSU: YÖK ATLAS ile özel ve devlet 4 yıllık Veterinerlik taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!
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VETERİNERLİK TABAN PUANLARI 2024 TABLOSU: YÖK ATLAS ile özel ve devlet 4 yıllık Veterinerlik taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!
VETERİNERLİK TABAN PUANLARI 2024 TABLOSU: YÖK ATLAS ile özel ve devlet 4 yıllık Veterinerlik taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!
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