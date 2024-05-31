Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam VGM 122 sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı: 2024 VGM personel alımı başvuru şartları neler, ne zaman?
Giriş Tarihi: 31.05.2024 16:54 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 16:54

VGM 122 sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı: 2024 VGM personel alımı başvuru şartları neler, ne zaman?

Vakıflar Genel Müdürlüğü 122 sözleşmeli personel alımı yapıyor. Büro personeli, avukat, sosyal çalışmacı, koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, şoför gibi branşlarda alım yapılacak. VGM personel alımı başvurusu https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ üzerinden yapılıyor. KPSS puanları ile yapılacak başvurular adayların gündeminde. Peki, 2024 VGM personel alımı başvuru şartları neler, ne zaman bitiyor?

VGM 122 sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı: 2024 VGM personel alımı başvuru şartları neler, ne zaman?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) personel alımı başvuru şartları branş bazında belirlendi. Bazı branşlarda uygulanacak sözlü sınavın belirli branşlarda olmayacağı da ilanda yer aldı. Kariyer Kapısı üzerinden alınan başvurular Haziran ayında son bulacak. Peki; 122 VGM personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

VGM 122 sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı: 2024 VGM personel alımı başvuru şartları neler, ne zaman?

VGM 122 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIYOR!

Vakıflar Genel Müdürlüğü 122 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanan ilanda genel şartların yanı sıra branş bazında özel şartlar da yer aldı.

İşte, detaylar...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
VGM 122 sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı: 2024 VGM personel alımı başvuru şartları neler, ne zaman?

VGM PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KONTENJANLARI

sözlü sınavla Mühendis, Sosyal Çalışmacı ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi; sözlü sınav yapılmaksızın Büro Personeli, Avukat ve Destek Personeli olmak üzere toplam 122 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır şeklinde paylaşılan ilanda kontenjanlar şöyle:

VGM 122 sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı: 2024 VGM personel alımı başvuru şartları neler, ne zaman?

33 Büro personeli

5 Avukat

10 Mühendis

4 Sosyal çalışmacı

39 Koruma ve güvenlik görevlisi

24 Temizlik görevlisi

7 Şoför

VGM 122 sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı: 2024 VGM personel alımı başvuru şartları neler, ne zaman?

VGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Şartlar:
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
2- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
3- Başvurunun son günü itibarıyla aranan genel ve özel nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
4- ÖSYM tarafından yapılan 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve özel şartlarda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak.
5- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak. (09.06.1989 ve sonrası doğumlu olanlar.)
6- Görevini yapmaya engel vücut ve akıl sağlığı ile engeli bulunmamak. Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu istenilecektir.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18. maddesinde belirtilen "özel güvenlik görevlisi olur" ibareli sağlık kurulu raporunun aşağıda belirtilen hususları da içermesi gerekmektedir;
a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,
b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,
c) Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,
ç) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,
d) Sağlık Kurulu Raporu boy ve kilo bilgilerini içermesi gerekmektedir.

SON DAKİKA