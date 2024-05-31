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VGM 122 sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı: 2024 VGM personel alımı başvuru şartları neler, ne zaman?
Giriş Tarihi: 31.05.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
16:54
VGM 122 sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı: 2024 VGM personel alımı başvuru şartları neler, ne zaman?
Vakıflar Genel Müdürlüğü 122 sözleşmeli personel alımı yapıyor. Büro personeli, avukat, sosyal çalışmacı, koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, şoför gibi branşlarda alım yapılacak. VGM personel alımı başvurusu https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ üzerinden yapılıyor. KPSS puanları ile yapılacak başvurular adayların gündeminde. Peki, 2024 VGM personel alımı başvuru şartları neler, ne zaman bitiyor?