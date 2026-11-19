VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSU NE KADAR, KAÇ TL?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2026-2027 eğitim yılı için belirlenen yükseköğrenim burs tutarı aylık 4 bin TL olarak açıklandı.

İlköğretim, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen ortaöğrenim eğitim yardımı ise aylık 1.750 TL olarak belirlendi. İki destek farklı eğitim kademelerini kapsıyor.