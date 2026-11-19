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VGM burs başvuru sonuçları 2026-2027 | VGM yükseköğretim (lisans) burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 19.11.2026 07:11
VGM burs başvuru sonuçları 2026-2027 | VGM yükseköğretim (lisans) burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından 2026-2027 eğitim öğretim döneminde üniversite öğrencilerine verilecek yükseköğrenim bursu için bekleyiş sürüyor. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin başvurularını tamamlamasının ardından gözler sonuç duyurusuna çevrildi. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?