VGM ÜNİVERSİTE BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-2027 VGM üniversite burs sonuçları henüz ilan edilmedi. Geçtiğimiz yıl sonuçlar 19 Kasım 2025'te açıklanmıştı. Önceki yılın takvimi doğrultusunda bu yıl da sonuçların önümüzdeki 15-20 gün içinde duyurulması bekleniyor. Ancak VGM'den henüz resmi tarih açıklaması gelmedi.