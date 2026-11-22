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VGM burs başvuru sonuçları için geri sayım! Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 22.11.2026 07:24
VGM burs başvuru sonuçları için geri sayım! Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü burs desteği için başvuruda bulunan ön lisans ve lisans öğrencileri, sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Ortaöğrenim burs sonuçlarının duyurulmasının ardından üniversite öğrencileri de yükseköğrenim değerlendirmelerine ilişkin gelişmelere odaklandı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı VGM burs sonuçlarının ilan edilip edilmediği ve sonuçların hangi tarihte erişime açılacağı merak konusu oldu.