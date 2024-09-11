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Giriş Tarihi: 11.09.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 09:28

VGM burs başvurusu ne zaman, başladı mı, şartlar neler? 2024-2025 VGM ortaöğrenim, yükseköğrenim burs ücretleri…

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursu Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul, lisans, ön lisans ya da lisansüstü eğitim gören, aldığı eğitimde başarı gösteren, ihtiyaç sahibi olan öğrencilere verilir. Geçtiğimiz yıl başvuruları 1 Ekim'de başlayan burs için gözler 2024-2025 dönemi online başvurularına çevrildi. Peki, VGM burs başvurusu ne zaman, başladı mı, şartlar neler? İşte, VGM ortaöğrenim, yükseköğrenim burs ücretleri ve detayları!

VGM burs başvurusu ne zaman, başladı mı, şartlar neler? 2024-2025 VGM ortaöğrenim, yükseköğrenim burs ücretleri…

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları için www.vgm.gov.tr adresi üzerinden duyurular yakından takip edilirken, burs başvurusunda bulunmak isteyen adaylar VGM ortaöğrenim, yükseköğrenim burs ücretlerini de araştırıyor. Peki, VGM burs başvurusu ne zaman, başladı mı, şartlar neler?

VGM burs başvurusu ne zaman, başladı mı, şartlar neler? 2024-2025 VGM ortaöğrenim, yükseköğrenim burs ücretleri…

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz dönem ortaöğrenim burs başvuruları 1 - 31 Ekim tarihlerinde alınmıştı. Yükseköğrenim burs başvuruları da 20 - 31 Ekim tarihleri aralığında gerçekleşmişti.

Bu yıl da burs başvurularının benzer çekilde ekim ayının ortasında paylaşılması bekleniyor.

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VGM burs başvurusu ne zaman, başladı mı, şartlar neler? 2024-2025 VGM ortaöğrenim, yükseköğrenim burs ücretleri…

VGM BURS ÜCRETLERİ

2024-2025 VGM Burs ücretleri henüz belli olmadı.

2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 1.250,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmişti.

2024 yılı Ocak ayından itibaren yükseköğrenim bursları 2.000,00 TL'ye çıkarılmıştı.

VGM burs başvurusu ne zaman, başladı mı, şartlar neler? 2024-2025 VGM ortaöğrenim, yükseköğrenim burs ücretleri…

BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

VGM burs başvurusu ne zaman, başladı mı, şartlar neler? 2024-2025 VGM ortaöğrenim, yükseköğrenim burs ücretleri…

Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir. Bilgisayarda başvuru yaparken Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarını kullanarak başvurunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.

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