Giriş Tarihi: 11.09.2024 09:26
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
09:28
VGM burs başvurusu ne zaman, başladı mı, şartlar neler? 2024-2025 VGM ortaöğrenim, yükseköğrenim burs ücretleri…
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursu Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul, lisans, ön lisans ya da lisansüstü eğitim gören, aldığı eğitimde başarı gösteren, ihtiyaç sahibi olan öğrencilere verilir. Geçtiğimiz yıl başvuruları 1 Ekim'de başlayan burs için gözler 2024-2025 dönemi online başvurularına çevrildi. Peki, VGM burs başvurusu ne zaman, başladı mı, şartlar neler? İşte, VGM ortaöğrenim, yükseköğrenim burs ücretleri ve detayları!