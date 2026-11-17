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VGM burs sonuçları 2026-2027: VGM yükseköğrenim (lisans/ön lisans) burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 17.11.2026 07:03
VGM burs sonuçları 2026-2027: VGM yükseköğrenim (lisans/ön lisans) burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından verilen yükseköğrenim bursları için başvuru yapan üniversite öğrencilerinin bekleyişi sürüyor. Ön lisans ve lisans öğrencileri, 2026-2027 eğitim öğretim yılı burs sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklanırken sonuç sorgulama ekranına ilişkin gelişmeleri de yakından takip ediyor. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?