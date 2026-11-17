2026-2027 VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSU NE KADAR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılında yükseköğrenim burs tutarını aylık 4 bin TL olarak belirledi. Ön lisans ve lisans öğrencilerine yönelik burs desteği, eğitim hayatına devam eden ve başvuru değerlendirmesi sonucunda burs almaya hak kazanan öğrencilere verilecek.

Ortaöğrenim öğrencileri için belirlenen aylık eğitim yardımı ise 1.750 TL oldu.