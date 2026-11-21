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VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2026-2027 VGM üniversite bursu sonucu sorgulanıyor!
Giriş Tarihi: 21.11.2026 09:12
Güncelleme Tarihi: 21.11.2026 09:14
VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2026-2027 VGM üniversite bursu sonucu sorgulanıyor!
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından sağlanan karşılıksız eğitim yardımına başvuran binlerce ön lisans ve lisans öğrencisi, değerlendirme takvimini yakından takip ediyor. Ortaöğrenim sonuçlarının ilan edilmesinin ardından gözler yükseköğrenim listelerine çevrildi. Peki, 2026-2027 VGM burs sonuçları açıklandı mı, sorgulama ekranı ne zaman açılacak?