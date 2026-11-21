2026-2027 VGM ÜNİVERSİTE BURSU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için verilecek yükseköğrenim burs sonuçları henüz resmi olarak ilan edilmedi. Kurumun resmi duyuru sayfasında yer alan bilgilere göre, 22 Ekim 2026 saat 10.00'da başlayıp 31 Ekim 2026 saat 23.59'da sona eren ön lisans ve lisans başvurularının değerlendirme süreci 6 Kasım 2026 tarihi itibarıyla başlatıldı.