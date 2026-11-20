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VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2026 VGM yükseköğretim burs başvuru sonucu takip ediliyor
Giriş Tarihi: 20.11.2026 08:31
Güncelleme Tarihi: 20.11.2026 08:34
VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2026 VGM yükseköğretim burs başvuru sonucu takip ediliyor
2026-2027 eğitim öğretim yılı VGM yükseköğrenim burs sonuçları üniversitelilerin gündemindeki yerini aldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen değerlendirme süreci 6 Kasım 2026 tarihinde başladı. Ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim gören binlerce üniversite öğrencisi, vgm.gov.tr üzerinden yapılacak resmi VGM burs sonuçları duyurusunu bekliyor.