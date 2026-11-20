Değerlendirme sürecinde adayların beyan ettiği gelir durumu, aile bilgileri ve diğer kurumlardan karşılıksız burs alıp almadıkları Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) ile ilgili kamu kurumlarının verileri üzerinden kontrol ediliyor. Kurum tarafından sonuçların ilan edileceği kesin gün ve saat henüz paylaşılmazken, önceki dönem takvimleri ve inceleme süreleri dikkate alındığında sonuçların Kasım ayının ikinci yarısında erişime açılması bekleniyor.